Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США

В Москве со 2 января изменился тариф на проезд по МСД
Путин согласился со сравнением удара ВСУ по Хорлам с сожжением людей в Одессе
В посольстве РФ оценили будущее российско-боливийского проекта по добыче лития
Медведчук назвал страх Зеленского перед тюрьмой причиной атаки на резиденцию Путина
Эксперт Эпископос назвал ложь об отказе РФ от переговоров по Украине циничной
В ВТП заявили о планах сотен фирм ФРГ продолжать ведение бизнеса на территории РФ
Захарова заявила о следовании Запада тактике «стратегического молчания»
Reuters сообщило о порядка 40 погибших и 115 пострадавших в Швейцарии
Активисты зажгли свечи в память о погибших в Херсонской области
Председатель Совета Белоруссии осудила атаку ВСУ в Херсонской области
План «Ковер» был введен в Пензенской области
Лавров выразил уверенность в поддержке партнеров по ОДКБ
Около 50 злоумышленников забросали камнями трамвай и устроили поджог в Дрездене
Фигуристке Загитовой подарили на Новый год японский клинок
В Адыгее произошло затронувшее 59 тыс. человек нарушение электроснабжения
Сальдо доложил Путину о ситуации после атаки ВСУ на Хорлы
Минюст подал иск о ликвидации общества защиты животных «Фауна»

Фото: Global Look Press/Ramon Costa/Keystone Press Agency
Хакеры из организации ArcaneDoor взломали устройства межсетевых экранов с программным обеспечением (ПО) от Cisco Systems, установленные в федеральных агентствах США. Об этом 26 сентября сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

«Хакеры скомпрометировали устройства межсетевых экранов в федеральном правительстве США, сообщил высокопоставленный федеральный чиновник», — указано в публикации.

По информации агентства, 25 сентября CISA (Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США) выпустило чрезвычайную директиву, требующую от федеральных агентств устранить уязвимости в устройствах Cisco Systems Inc., а также выявить и смягчить потенциальные угрозы. Чиновник CISA Крис Бутера подчеркнул, что угроза «широко распространена», призвав другие правительственные учреждения и частные компании следовать указаниям. Пока что масштабы нарушений не ясны, и ни CISA, ни Cisco не раскрыли, какие именно учреждения были взломаны, утверждает Bloomberg.

В предупреждении Cisco, которое приводит агентство, говорится, что в мае 2025 года компания была привлечена к расследованию атак, осуществленных на устройства межсетевых экранов, в которых использовались недостатки безопасности. Национальный центр кибербезопасности Великобритании также выпустил предупреждение о вредоносных атаках, которые включали внедрение кода и возможную кражу данных.

Старший вице-президент компании по кибербезопасности Palo Alto Сэм Рубин в разговоре с Bloomberg предупредил, что ожидается эскалация атак, так как киберпреступники быстро находят способы извлечь выгоду из уязвимостей.

22 июля Bloomberg сообщило, что национальное управление ядерной безопасности США подверглось хакерской атаке в результате взлома Microsoft SharePoint. Как отметило агентство, нет точной информации о скомпрометированной секретной информации американского ведомства. При этом, по данным Bloomberg, департамент пострадал минимально благодаря широкому использованию облака Microsoft M365 и мощным системам кибербезопасности.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

