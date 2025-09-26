Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США

Хакеры из организации ArcaneDoor взломали устройства межсетевых экранов с программным обеспечением (ПО) от Cisco Systems, установленные в федеральных агентствах США. Об этом 26 сентября сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

«Хакеры скомпрометировали устройства межсетевых экранов в федеральном правительстве США, сообщил высокопоставленный федеральный чиновник», — указано в публикации.

По информации агентства, 25 сентября CISA (Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США) выпустило чрезвычайную директиву, требующую от федеральных агентств устранить уязвимости в устройствах Cisco Systems Inc., а также выявить и смягчить потенциальные угрозы. Чиновник CISA Крис Бутера подчеркнул, что угроза «широко распространена», призвав другие правительственные учреждения и частные компании следовать указаниям. Пока что масштабы нарушений не ясны, и ни CISA, ни Cisco не раскрыли, какие именно учреждения были взломаны, утверждает Bloomberg.

В предупреждении Cisco, которое приводит агентство, говорится, что в мае 2025 года компания была привлечена к расследованию атак, осуществленных на устройства межсетевых экранов, в которых использовались недостатки безопасности. Национальный центр кибербезопасности Великобритании также выпустил предупреждение о вредоносных атаках, которые включали внедрение кода и возможную кражу данных.

Старший вице-президент компании по кибербезопасности Palo Alto Сэм Рубин в разговоре с Bloomberg предупредил, что ожидается эскалация атак, так как киберпреступники быстро находят способы извлечь выгоду из уязвимостей.

22 июля Bloomberg сообщило, что национальное управление ядерной безопасности США подверглось хакерской атаке в результате взлома Microsoft SharePoint. Как отметило агентство, нет точной информации о скомпрометированной секретной информации американского ведомства. При этом, по данным Bloomberg, департамент пострадал минимально благодаря широкому использованию облака Microsoft M365 и мощным системам кибербезопасности.

