Нетаньяху потребовал уничтожить запасы обогащенного урана Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что все запасы обогащенного урана Ирана должны быть уничтожены. Соответствующее заявление он сделал 26 сентября на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам израильского премьера, ЦАХАЛ уже нанесла значительный ущерб ядерной программе Ирана. Однако Нетаньяху подчеркнул, что необходимо продолжать сохранять бдительность.

«Мы не должны допустить, чтобы Иран восстановил свой военный ядерный потенциал. Иран имеет запасы обогащенного урана. Эти запасы должны быть уничтожены, а завтра должны быть восстановлены санкции Совета Безопасности ООН против Ирана», — сказал он. Выступление израильского премьера транслируется на сайте онлайн-телевещания ООН.

Президент США Дональд Трамп 23 сентября заявил, что Иран не может обладать ядерным оружием. Американский лидер добавил, что с самого начала своего президентского срока выступал за приостановку ядерной программы Ирана.

16 сентября в министерстве энергетики США заявили, что ядерная программа Ирана, в том числе все мощности по обогащению урана, должна быть полностью закрыта. Уточнялось, что от Ирана ожидают сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

24 сентября президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская Республика не ставит перед собой цель получить ядерное оружие. Он также отметил, что некоторые европейские страны хотели оказать давление на Тегеран с помощью антииранских санкций.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ