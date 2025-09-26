АвтоВАЗ бесплатно доустановит кнопки экстренного вызова на Lada Vesta
АвтоВАЗ объявил о начале программы дооснащения автомобилей Lada Vesta системой вызова экстренных оперативных служб «Эра-ГЛОНАСС». В ней участвуют 22 тыс. машин, которые были выпущены с октября 2021 по апрель 2022 года, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 26 сентября.
На всех автомобилях будет выполнена установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб. Работы для владельцев автомобилей будут бесплатными.
Временный выпуск автомобилей без системы «Эра-ГЛОНАСС» в России был разрешен в связи со сложностями поставок комплектующих поставщику, возникшими в 2021 году.
До этого, 8 сентября, в России был объявлен отзыв 23 тыс. автомобилей Lada семейства Niva для установки блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Владельцев классических Niva Legend также позвали к дилерам для установки блока управления системой надувных подушек безопасности.
