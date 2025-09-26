АвтоВАЗ бесплатно доустановит кнопки экстренного вызова на Lada Vesta

АвтоВАЗ объявил о начале программы дооснащения автомобилей Lada Vesta системой вызова экстренных оперативных служб «Эра-ГЛОНАСС». В ней участвуют 22 тыс. машин, которые были выпущены с октября 2021 по апрель 2022 года, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 26 сентября.

На всех автомобилях будет выполнена установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб. Работы для владельцев автомобилей будут бесплатными.

Фото: АвтоВАЗ

Временный выпуск автомобилей без системы «Эра-ГЛОНАСС» в России был разрешен в связи со сложностями поставок комплектующих поставщику, возникшими в 2021 году.

До этого, 8 сентября, в России был объявлен отзыв 23 тыс. автомобилей Lada семейства Niva для установки блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Владельцев классических Niva Legend также позвали к дилерам для установки блока управления системой надувных подушек безопасности.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ