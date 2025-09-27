 
Искусство передовой: как прошел фестиваль «Звезды над Донбассом»

В мероприятии приняли участие более 400 представителей творческих профессий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
Выступления в госпиталях, стихи о войне, концерты и театральные постановки, прошедшие с аншлагами, — так завершился седьмой фестиваль «Звезды над Донбассом». Он проходил в этом году в Донецке, Мариуполе и впервые в Мелитополе. Начинавшийся в 2019 году как творческий визит в непризнанную республику писателей-фантастов, фестиваль стал одним из крупнейших мультикультурных событий года в России. Корреспондент «Известий» побывал на нескольких мероприятиях и вместе с агитбригадой фестиваля в госпитале у раненых бойцов.

Помощь фронта

Мероприятия фестиваля «Звезды над Донбассом» проходят в Донецке впервые с 2022 года — сейчас линия фронта отодвинута достаточно далеко на запад, чтобы не подвергать опасности участников и зрителей. В этом году впервые часть представлений прошла в городе Мелитополе Запорожской области. На этом направлении удачные действия наших войск также обеспечили мирное небо над фестивальными площадками. А в Мариуполе прошли турниры по киберспорту, театральные постановки, музыкальные и поэтические исполнения.

Фестиваль "Звезды над Донбассом"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Звезды над Донбассом» — это один из крупнейших мультикультурных фестивалей в России, который объединяет различные направления: и музыку, и театр, и даже компьютерные игры.

— Наш фестиваль никогда не заканчивался сразу после официальной церемонии закрытия, — рассказал основатель и организатор «Звезд над Донбассом», глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман. — В течение всего года выходят книги, сборники, реализуются виртуальные проекты в разрезе игровой индустрии. В рамках фестиваля заложено более 350 мероприятий, но это далеко не все.

В первом фестивале в 2019 году участвовали всего два десятка писателей-фантастов. Сегодня — больше 400 человек. И это представители многих творческих профессий: писатели, актеры, режиссеры, художники и даже разработчики компьютерных игр.

— Собралась вся креативная индустрия, кроме кулинарии, — шутит Александр.

Среди участников — такие авторы, как Роман Злотников, Олег Рой, Михаил Башаков, Вадим Панов, Александр Пелевин, Анна Ревякина, Олег Чилап.

Анна Ревякина

Анна Ревякина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Организаторы смогли убедить командование отпустить на фестиваль действующего военнослужащего.

— Это замечательный поэт Дмитрий Филиппов, — уточнил Александр. — Конечно, мы не стали настаивать, чтобы это было массово, идет специальная военная операция.

По его словам, очень много бывших военнослужащих принимает участие в мероприятиях.

— Работают наши агитбригады из музыкантов, писателей и поэтов, которые ездят к бойцам со своими номерами и выступлениями, — рассказывает Александр Кофман.

Прифронтовая позиция

Агитбригады фестиваля ездят к действующим в ДНР подразделениям каждый год, это уже стало традицией. Мы также отправились в один из госпиталей вместе с артистами. Они выступают на импровизированной сцене в холле перед выздоравливающими бойцами.

Первыми на сцену выходят Михаил Дергилёв и Евгений Голышев из Омского государственного музыкального театра. В прошлом году они показывали в Мариуполе спектакль «Записки о своих» — первую среди профессиональных театров России постановку о героях войны в Донбассе.

Они первый раз выступают перед военнослужащими. Среди зрителей — представители разных поколений, но зал внимательно слушает и новые, и старые стихи и песни о войне.

— Это было очень волнительно — смотреть в их глаза, петь песни и читать военные стихи, близкие им. Видеть в их глазах отклик и реакцию — это абсолютно бесценно, — комментирует Михаил свои впечатления после выступления.

Михаил Дергилёв и Евгений Голышев

Михаил Дергилёв и Евгений Голышев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Он рассказывает, что события в Донбассе не были для него и всего коллектива Омского музыкального театра чужими. Главный режиссер работал в Донецке еще до СВО, где поставил несколько спектаклей, своими глазами видел, как развивались события в ДНР.

— Когда началась СВО, мы с ним начали думать, как могли бы включиться, что можем сделать помимо помощи, которую театром собираем, — вспоминает Михаил Дергилёв. — Поставили спектакль. У нас один из артистов хора с 2022 года служит по контракту, дети наших сотрудников принимают участие в СВО. Эта тема для театра близкая.

Михаил рассказывает, что в их постановке рассказывается о Гиви (Михаиле Толстых, ополченце первой волны, Герое ДНР, убитом украинскими террористами).

— Мы въехали на территорию ДНР и проезжали мимо Иловайска, откуда он родом, — говорит артист. — Я видел эти места своими глазами, я видел ребят, которые сидят передо мной, а недавно были на передовой, имеют ранения. Это дает новые силы, новые мысли и ощущения, которые нужно передать через свои творческие работы.

В рамках фестиваля в этом году проходят десятки конференций, презентаций и мастер-классов. Многие мероприятия проводятся для молодежи и школьников Донецка, которые только в этом году во всем городе вышли на очное обучение, а в течение нескольких лет были лишены привычной для мирных регионов культурной жизни.

Группа «Армагеддон»

Группа «Армагеддон»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В прошлом году открытием фестиваля стали двое подростков — это группа «Армагеддон», удивившая кавер-версиями классических рок-композиций. Выступили они и в этом году.

— За год мальчики проделали огромную музыкальную работу, развиваются в своем направлении. На фестивале с огромным удовольствием общаются со старшими товарищами, сегодня участвовали в импровизации с Сергеем Летовым (брат Егора Летова) и Николаем Бичаном, они намного старше и опытней, для детей в таком возрасте выступать с такими великими звездами очень важно, — рассказывает мама юных братьев-гитаристов Светлана Зинченко.

О большом значении фестиваля для Донецка и ДНР говорит поэт и член Общественной палаты ДНР Анна Ревякина.

— Я всегда говорю, что Донецк — город роз, блокпостов и поэтов. Невероятно важно, что люди приезжают, завязывают огромное количество горизонтальных связей, дружат и помогают друг другу. Мультикультурность, когда встречаются люди из разных сфер, помогает потом создавать синергетические, объемные проекты на стыке разных искусств, — уверена Анна.

