Реклама
Прямой эфир
Армия
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Мир
Лавров и глава индийского МИД обсудили подготовку к грядущему саммиту РФ и Индии
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Мир
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Общество
Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки
Мир
В Кривом Роге в результате стрельбы, предположительно, погиб глава федерации самбо
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС
Мир
Украинские СМИ назвали нежелание Зеленского участвовать в выборах пиар-ходом
Мир
Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Мир
Силовые структуры РФ сообщили о длительном нахождении боевиков ВСУ в моргах Львова
Общество
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Мир
Эрдоган заявил о намерении Турции продолжать помощь в урегулировании по Украине
Мир
Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США
Мир
Находящихся на Мадагаскаре россиян призвали быть осторожными из-за беспорядков
Мир
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс
Мир
Захарова рассказала о планах киевского режима совершить очередную провокацию
Мир
Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

Трамп не исключил смену городов для проведения ЧМ по футболу в 2026 году

Трамп может поменять города для ЧМ-2026 по футболу из соображений безопасности
0
EN
Фото: TASS/AP/Nick Wagner
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент США Дональд Трамп может перенести игры чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2026 года из американских городов, которые он считает небезопасными на фоне их выступления против иммиграционной политики администрации страны. Об этом 26 сентября сообщило издание The Athletic.

«Если я решу, что это небезопасно, мы перенесем ЧМ из этого города <… > Но я надеюсь, что этого не произойдет», — отметил он.

Отмечается, что речь идет, в частности, о Сиэтле и Сан-Франциско, которые примут у себя матчи. При этом на территории Соединенных Штатов для проведения игр заявлены 11 городов, среди которых Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, а также Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сити и Сиэтл.

По данным издания, у американского лидера «нет явных полномочий» переносить игры чемпионата за пределы какого-либо города, однако он имеет хорошие отношения с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который может повлиять на положение дел.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде, дополняет «Газета.Ru».

Былая магия: чего ждать от полуфиналов клубного чемпионата мира
Тиаго Силва против «Челси», Килиан Мбаппе против ПСЖ

Накануне ФИФА сообщила, что талисманами грядущего чемпионата мира по футболу, который пройдет в Мексике, Канаде и США, станут лось Мейпл, ягуар Заю и орлан Клатч.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025