Трамп не исключил смену городов для проведения ЧМ по футболу в 2026 году

Президент США Дональд Трамп может перенести игры чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2026 года из американских городов, которые он считает небезопасными на фоне их выступления против иммиграционной политики администрации страны. Об этом 26 сентября сообщило издание The Athletic.

«Если я решу, что это небезопасно, мы перенесем ЧМ из этого города <… > Но я надеюсь, что этого не произойдет», — отметил он.

Отмечается, что речь идет, в частности, о Сиэтле и Сан-Франциско, которые примут у себя матчи. При этом на территории Соединенных Штатов для проведения игр заявлены 11 городов, среди которых Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, а также Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сити и Сиэтл.

По данным издания, у американского лидера «нет явных полномочий» переносить игры чемпионата за пределы какого-либо города, однако он имеет хорошие отношения с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который может повлиять на положение дел.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде, дополняет «Газета.Ru».

Накануне ФИФА сообщила, что талисманами грядущего чемпионата мира по футболу, который пройдет в Мексике, Канаде и США, станут лось Мейпл, ягуар Заю и орлан Клатч.

