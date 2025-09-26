В Словакии парламент проголосовал за закрепление в конституции двух полов — мужского и женского. Трансляция национального собрания 26 сентября велась на портале InfoVojna.

Отмечается, что за поправки инициативы проголосовали 90 из 99 депутатов, при этом никто из голосующих не воздержался. Так, действие поправки вступит в силу с 1 ноября текущего года.

В рамках решения запрещается усыновление ребенка парами, не состоящими в браке, а также суррогатное материнство. При этом есть положение о том, что матерью ребенка является женщина, а отцом — мужчина. Кроме того, постановление также включает в себя определение гендера на основе биологических критериев и укрепления прав родителей в школах.

В совете заявили, что постановление направлено на достижение суверенитета Словакии в ценностных, культурных и этических вопросах.

Член партии «Латвия на первом месте» Рамона Петравича 28 июня призвала закрепить в конституции страны положение о существовании только двух полов. По ее словам, утверждения о «сотнях и тысячах» полов абсурдны, а голосование в сейме показало, что у общества нет единства по этому вопросу.

