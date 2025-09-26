Аномальное тепло спрогнозировали в Приморье в начале октября

Синоптики спрогнозировали нетипично теплую погоду в первой декаде октября в Приморском крае. Температура будет соответствовать норме конца августа.

По словам главного синоптика региона Бориса Кубая, положительная аномалия вызвана тропической воздушной массой, которая держалась в нижней тропосфере над территорией от экватора до Владивостока. Ее температура достигла отметки около 20 градусов, что превышает климатическую норму. На текущий момент температура воздуха у земли колеблется от +18 до +25 градусов. ИА UssurMedia уточняет, что такая тенденция сохранится как минимум в течение первой декады октября.

В эти выходные Охотоморский циклон окажет влияние на Камчатский край. С 27 по 29 сентября ожидается усиление ветра и дожди.

