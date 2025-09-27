Не в тот чат: в каких случаях будут судить за личные фото

Соблюдать осторожность при отправке сообщений пикантного характера следует не только из опасений погубить репутацию. Изображения и ссылки интимного свойства могут стоить денег и даже свободы. «Известия» разбирались, в каких случаях придется отвечать по закону и как справиться со стыдом и переживаниями, если довелось зайти не в тот чат.

За что можно попасть под суд

Оказаться в неловкой ситуации можно по разным причинам, а отвечать по закону придется, если инцидент нарушит права других людей и выйдет за рамки замкнутого сообщества . Прецеденты с судебными решениями по поводу распространения откровенных фото уже имеются. Так, в Санкт-Петербурге женщина скинула в рабочий чат пикантные снимки коллег. Этот поступок служители Фемиды «оценили» в 100 тыс. рублей штрафа. А вот жителя Краснодарского края за обнародование интимных фото бывшей жены в чате с аудиторией в 300 человек осудили сначала на полтора года условно, а потом удвоили срок, несмотря на раскаяние и извинения. Мужчине пришлось отвечать за незаконное распространение в интернете и порнографии, и сведений, составляющих личную тайну.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Подобная судебная практика отныне держит в тонусе законопослушных граждан, которые могут лишиться спокойствия, случайно отправив пикантную картинку в виртуальное сообщество.

Адвокат Павел Корнияко прежде всего советует разобраться в том, что такое порнография и какие составы преступлений и административных правонарушений могут быть предусмотрены в сфере законодательства, охраняющей интимную жизнь и противостоящей распространению подобных материалов.

— Порнография — это непристойное, грубо-натуралистическое изображение, словесное описание или демонстрация половой жизни людей . Под порнографическими материалами законодательство может подразумевать видео, кино, печатные издания, изображения или какие-то рассказы. Распространение такой информации наказывается, в частности, статьей 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», — комментирует Павел Корнияко.

Фото: Getty Images/ iStock

Для определения сущности контента проводятся специальные экспертизы — искусствоведческие, литературоведческие, сексологические и другие. И если эксперты признают материал порнографическим, то распространителю (вольному или невольному) придется нести ответственность. Последствия зависят от многих обстоятельств. А чтобы понимать, какой именно вид ответственности наступит за то или иное действие, надо разобраться в различиях между преступлением и административным правонарушением.

— Юридических моментов много, но основную роль будет играть общественная опасность деяния, — продолжает Корнияко. — Под преступлением мы понимаем более тяжкие действия, которые повлекли за собой особую общественную опасность: посягательство на охраняемые законом интересы и права граждан, извлечение выгоды, большой охват аудитории. В этом случае отвечать придется за преступление, предусмотренное статьей 242 УК РФ.

Наличие злого умысла и неограниченного круга лиц, которым прилетает пикантное сообщение, позволяет расценивать деяние как более опасное. Когда вина нарушителя закона будет доказана, наступит уголовная ответственность. В зависимости от тяжести деяния злоумышленнику придется выплатить штраф или отправиться за решетку.

— Если же человек скинул информацию в небольшой чат или отправил кому-то одному, то степень общественной опасности тут не так высока, как если бы она транслировалась на миллионную аудиторию , — поясняет эксперт. — Речь уже идет об административном составе ( часть 3, ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»). За такую публичную демонстрацию порнографических материалов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Фото: Global Look Press/Helena Dolderer/dpa

Если проступок балансирует на грани между административным правонарушением и уголовно наказуемым преступлением, то при расследовании дела и вынесении приговора оценивается характер скинутого материала, публичность чата, а также намерения правонарушителя. Не во всех случаях отвечать придется по всей строгости.

— Противоправное деяние, безусловно, должно быть наказуемым, но есть определенные юридические механизмы, позволяющие прекратить дело. Например, по малозначительности или в связи с деятельным раскаянием правонарушителя, а также при отсутствии умысла, что говорит и об отсутствии состава преступления. Но это, опять же, зависит от конкретных обстоятельств , — комментирует адвокат.

Надо ли реагировать на случайное сообщение

Ошибиться чатом, как и дверью, можно по стечению обстоятельств. Как правило, в таких случаях человек испытывает неловкость и приносит извинения. И если откровенное изображение было отправлено в чат по ошибке, это не должно повлечь за собой роковых последствий, считает эксперт.

— Здоровая реакция общества в таком случае — если люди посмеются или возмутятся на словах, а не сядут писать заявления об оскорблении в лучших чувствах. Понятно, что в жизни каждого человека бывают какие-то недоразумения, — рассуждает Павел Корнияко . Например, если кто-то споткнулся на дороге и употребил резкое слово от обиды или боли, это не значит, что подобный эмоциональный всплеск сразу нужно квалифицировать как правонарушение.

Фото: Global Look Press/Matthias Balk/dpa

Таким образом, наказания за нюдсы в родительском, служебном или другом чате можно избежать, если вовремя извиниться и раскаяться. Тем более что такой поступок не тянет ни на преступление с его ярко выраженными негативными последствиями, ни на мелкое хулиганство, поскольку изначально было лишено какого-либо умысла продемонстрировать обществу именно оскорбительный контент.

Как пережить позор

Но даже если скандальная ситуация сошла на нет, воспоминания о ней заставляют многих сгорать от стыда и мучиться от душевных терзаний. Стыд развивается в раннем детстве и постепенно формируется в течение жизни человека, пояснила «Известиям» практикующий психолог Анна Гусева. Он связан с осознанием социальных норм, ожиданий, стандартов, которым руководствуется общество.

— Первые шаги здорового человека, если он сделал что-то «не то» — взять себя в руки и обратиться к коллегам с вежливым извинением , — комментирует Гусева. — Попросите удалить сообщение или фотографию, если это может сделать только администратор, или свяжитесь с технической поддержкой. В большой корпорации желательно уведомить руководство, если ситуация не совсем приятная. А потом, чтобы избежать подобного, пересмотрите настройки конфиденциальности и примите другие возможные меры.

Если ситуация исчерпана, но чувство неловкости долго не проходит и человек «грызет» себя изнутри, значит, для него характерна повышенная тревога. Одним из главных признаков этой особенности психолог считает потребность постоянно извиняться за любые действия.

Фото: Global Look Press/Frank May/picture alliance

— Стыд — это естественная реакция психики, но всё должно быть в меру . Сначала надо осознать и принять свой стыд, а потом важно перестать себя ругать. В частности — за то, что возникает это чувство. Важно понимать: что было, то прошло, — поясняет Анна Гусева.

Психолог советует прислушаться к своему «внутреннему критику». Если обвинения звучат слишком жестко, а у человека появляются суицидальные мысли, то следует незамедлительно обратиться за помощью к специалисту.

— Есть простые аффирмации, помогающие перестать беспокоиться и взять себя в руки, — продолжает психолог. — Например, вы перед зеркалом говорите: «Какой я хороший, молодой и красивый», повышая свою самооценку. Также используйте когнитивные техники. Выискивайте аргументы за и против своей вины, как будто вы играете роль и адвоката, и прокурора. Полезно посмотреть на ситуацию с двух сторон. Бывает, что даже досадная оплошность оборачивается плюсом.

Эксперт также рекомендует использовать эмоциональные практики: техники массажа, медитации, спа-процедуры. Хорошо вести дневник. Всё это помогает освободиться от напряжения.

— А вот допинги в виде одурманивающих веществ только усиливают чувство стыда и закрепляют его , — говорит психолог. — И каждый раз потом, когда человек будет испытывать это чувство, он станет тянуться за допингом. Так возникают зависимости.

Фото: Global Look Press/Erik Reis - IKOstudio/

Анна Гусева подчеркивает, что надо максимально «прожить» чувство стыда — самому или с помощью специалиста и с поддержкой сочувствующих людей.

— Можно и нужно делиться переживаниями с близкими, — подбадривает психолог. — Это укрепляет доверие, разрушает иллюзию одиночества, ослабляет мысли о стыде. И максимально надо постараться извлечь урок из неловкой ситуации. Думайте так: «Лучше пережить это событие, нежели попасть в худшую ситуацию. Зато этот опыт научит меня быть более осторожным, рассудительным и спокойным».

Можно ли избавиться от тревоги

Уходить в социофобию нельзя, это может обернуться дальнейшим посттравматическим синдромом: постоянными переживаниями, головными болями, повышенной чувствительностью к стрессу, а также избеганием ситуаций, напоминающих о происшествии. Люди увольняются, обрывают социальные связи, их жизнь идет наперекосяк. У кого-то закрепляется стойкая тревога и боязнь чего-то плохого — даже если это никогда и не произойдет.

— Мы начинаем придирчиво изучать себя, сравнивать с другими и так далее. В этом случае важно отследить свои симптомы до, во время и после неприятной ситуации. Возникает ли тревога, ощущаете ли вы чрезмерный или необоснованный страх, делаете ли всё нужное и ненужное, чтобы избежать ситуации, — подсказывает психолог.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Пережить нежелательный конфуз непросто. Этот период заживления душевных ран длится полгода, если человек старше 18 лет, и может затянуться у несовершеннолетних, поэтому им нужна максимальная поддержка.

— Хочу обратить внимание на то, что стыд — это весьма действенный инструмент для манипуляций. И недоброжелатели не замедлят им воспользоваться, если вы застреваете в неприятной для вас ситуации, продолжаете думать о ней. Таким образом вы просто способствуете ее дальнейшему развитию. Благодаря зеркально-нейронным связям люди считывают ваши эмоции и переживания. Так что вы будете постоянно напоминать о своем конфузе, подсознательно раздувать ситуацию, превращая ее в ядро для провокации , — предостерегает эксперт.

Особенно к такому бесконечному самобичеванию склонны подростки и творческие личности — им надо помогать особенно бережно. В любом случае, время лечит и всё расставляет по своим местам. Наступает новый день, а с ним приходят другие задачи, поэтому можно улыбнуться и спокойно продолжать жить, резюмирует психолог.