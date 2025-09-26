Озвучены планы по выпуску машин на экс-заводе Volkswagen в России

Завод «АГР Холдинг» (бывший Volkswagen), на конвейер которого встали три модели российской марки Tenet, в этом году планирует выпустить почти 112 тыс. автомобилей. Об этом 26 сентября в своем Telegram-канале после визита на предприятие рассказал председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

«Вместе с директором завода прошли по обновленным цехам бывшего «Фольксвагена», обсудили рабочие вопросы. Радует высокая культура производства, унаследованная от немецкой компании, ведь почти весь персонал на заводе сохранился. Отношение к качеству теперь даже еще серьезней», — написал Артамонов.

Модели марки Tenet, которая была создана специально для рынка РФ, встали на конвейер завода «АГР Холдинг» в Калужской области в августе этого года.

Накануне в своем Telegram-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал, что марка Tenet меньше чем за месяц с момента выхода на рынок реализовала 1179 экземпляров трех моделей T4, T7 и Т8. Эксперт отметил, что Tenet пришел на смену популярной модельной линейке Chery, а модели бренда продаются в тех же автосалонах.

22 сентября стало известно, что российский автобренд Tenet впервые попал в топ-10 отечественного рынка по объему продаж новых машин.

