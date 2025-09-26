Реклама
Прямой эфир
Армия
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Мир
Лавров и глава индийского МИД обсудили подготовку к грядущему саммиту РФ и Индии
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Мир
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Общество
Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки
Мир
В Кривом Роге в результате стрельбы, предположительно, погиб глава федерации самбо
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС
Мир
Украинские СМИ назвали нежелание Зеленского участвовать в выборах пиар-ходом
Мир
Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Мир
Силовые структуры РФ сообщили о длительном нахождении боевиков ВСУ в моргах Львова
Общество
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Мир
Эрдоган заявил о намерении Турции продолжать помощь в урегулировании по Украине
Мир
Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США
Мир
Находящихся на Мадагаскаре россиян призвали быть осторожными из-за беспорядков
Мир
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс
Мир
Захарова рассказала о планах киевского режима совершить очередную провокацию
Мир
Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

Озвучены планы по выпуску машин на экс-заводе Volkswagen в России

Артамонов: экс-завод Volkswagen выпустит 112 тыс. автомобилей в 2025 году
0
EN
Фото: ТАСС/Рябчиков Владимир
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Завод «АГР Холдинг» (бывший Volkswagen), на конвейер которого встали три модели российской марки Tenet, в этом году планирует выпустить почти 112 тыс. автомобилей. Об этом 26 сентября в своем Telegram-канале после визита на предприятие рассказал председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

«Вместе с директором завода прошли по обновленным цехам бывшего «Фольксвагена», обсудили рабочие вопросы. Радует высокая культура производства, унаследованная от немецкой компании, ведь почти весь персонал на заводе сохранился. Отношение к качеству теперь даже еще серьезней», — написал Артамонов.

Модели марки Tenet, которая была создана специально для рынка РФ, встали на конвейер завода «АГР Холдинг» в Калужской области в августе этого года.

Кошачий глаз: кому подмигивает новый российский кроссовер
Тест-драйв семиместного кроссовера Tenet T8

Накануне в своем Telegram-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал, что марка Tenet меньше чем за месяц с момента выхода на рынок реализовала 1179 экземпляров трех моделей T4, T7 и Т8. Эксперт отметил, что Tenet пришел на смену популярной модельной линейке Chery, а модели бренда продаются в тех же автосалонах.

22 сентября стало известно, что российский автобренд Tenet впервые попал в топ-10 отечественного рынка по объему продаж новых машин.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025