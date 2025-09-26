В вестибюле станции «Путиловская» в Петербурге приступили к установке витража

В Санкт-Петербурге в вестибюле строящейся станции метрополитена «Путиловская» приступили к установке витража. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщает 78.ru со ссылкой на Telegram-канал «Подземник».

Витраж монтируют на стене между входом и выходом со стороны улицы Васи Алексеева. Сама конструкция выполнена из алюминиевых сотовых панелей, на которых размещен рисунок в стиле советского конструктивизма.

Ранее в сентябре в Санкт-Петербурге в очередной раз продлили разрешение на строительство участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от «Юго-Западной» до «Путиловской». Теперь оно действует до 31 декабря 2026 года.

Несмотря на внешне тревожный сигнал, в комитете по строительству и среди отраслевых специалистов ситуацию называют сугубо технической. Вопреки тревожным ожиданиям, продление разрешения на строительство является чистой формальностью, а не признаком новых задержек, уверяют специалисты.

28 августа губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью телеканалу «78» заявил, что строительные работы на самих станциях «Юго-Западная» и «Путиловская» будут завершены до конца 2025 года. По данным на конец того же месяца, готовность станции «Юго-Западная» составляла 90%.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ.