Путин и Токаев в ходе переговоров обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого главы государства обсудили торгово-экономическое сотрудничество в духе стратегического партнерства. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, отметив его поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества», — указано в Telegram-канале президента Казахстана.

Главы государств рассмотрели ход исполнения договоренностей по укреплению торгово-экономического сотрудничества, куда входят сферы энергетики, промышленности и транспорта. Особо было отмечено продолжающееся развитие культурно-гуманитарного взаимодействия между РФ и Казахстаном. Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

«Особое внимание в ходе беседы было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту президента Казахстана в РФ», — уточнила пресс-служба.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на встрече со студентами филиалов МГУ и МГИМО в Астане 10 сентября отмечал, что в филиалах российских вузов в Казахстане учатся около 4 тыс. студентов. Он добавил, что в этом году студентов ждет более 30 совместных мероприятий разных форматов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 31 августа сообщал, что Путин поговорил с Токаевым во время приема для гостей саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Он отметил, что лидеры двух стран сидели вместе за столом и имели возможность пообщаться.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ