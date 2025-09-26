Перекладывание ответственности на Китайскую Народную Республику (КНР) не поможет преодолеть кризис на Украине, истоки которого лежат в накопившихся противоречиях в сфере безопасности в Европе. Об этом 26 сентября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Перекладывание ответственности на Китай не решит вопрос. Корни украинского кризиса лежат в долго накапливавшихся региональных противоречиях в сфере безопасности в Европе», — заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что Китай никак не участвует в развязавшемся кризисе, наоборот, придерживается объективной и беспристрастной позиции, активно содействует примирению и переговорам.

Представитель ведомства отметил, что найти верный путь решения проблемы можно только посредством учета законных интересов безопасности всех сторон и с помощью создания «сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности».

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский обвинил Китай в том, что страна не оказывает давления на Россию и не желает завершения конфликта.

Поверенная в делах постоянного представительства КНР при Всемирной торговой организации (ВТО) Ли Ихонг 24 сентября сообщила, что старания США вынудить Китай отказаться от приобретения энергоносителей из России не повлияют на контракты между Москвой и Пекином.

