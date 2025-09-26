Реклама
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Лавров и глава индийского МИД обсудили подготовку к грядущему саммиту РФ и Индии
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки
В Кривом Роге в результате стрельбы, предположительно, погиб глава федерации самбо
Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС
Украинские СМИ назвали нежелание Зеленского участвовать в выборах пиар-ходом
Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Силовые структуры РФ сообщили о длительном нахождении боевиков ВСУ в моргах Львова
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Эрдоган заявил о намерении Турции продолжать помощь в урегулировании по Украине
Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США
Находящихся на Мадагаскаре россиян призвали быть осторожными из-за беспорядков
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс
Захарова рассказала о планах киевского режима совершить очередную провокацию
Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе
Китай выступил против перекладывания на него ответственности за кризис на Украине

МИД КНР: перекладывание ответственности на Китай не решит кризис на Украине
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Перекладывание ответственности на Китайскую Народную Республику (КНР) не поможет преодолеть кризис на Украине, истоки которого лежат в накопившихся противоречиях в сфере безопасности в Европе. Об этом 26 сентября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Перекладывание ответственности на Китай не решит вопрос. Корни украинского кризиса лежат в долго накапливавшихся региональных противоречиях в сфере безопасности в Европе», — заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что Китай никак не участвует в развязавшемся кризисе, наоборот, придерживается объективной и беспристрастной позиции, активно содействует примирению и переговорам.

Представитель ведомства отметил, что найти верный путь решения проблемы можно только посредством учета законных интересов безопасности всех сторон и с помощью создания «сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности».

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский обвинил Китай в том, что страна не оказывает давления на Россию и не желает завершения конфликта.

Поверенная в делах постоянного представительства КНР при Всемирной торговой организации (ВТО) Ли Ихонг 24 сентября сообщила, что старания США вынудить Китай отказаться от приобретения энергоносителей из России не повлияют на контракты между Москвой и Пекином.

