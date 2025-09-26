Правящая в Молдавии пропрезидентская партия «Действие и солидарность» (PAS) не сможет в честной борьбе победить на парламентских выборах в стране. Такое мнение 26 сентября в беседе с «Известиями» выразил депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

«У пропрезидентских сил на выборах в парламент победить в честной борьбе шанса нет. Социально-экономическая политика действующего режима обрушила все шансы завоевать настоящую победу, но при условии фальсификации на зарубежных участках объявить об этом, я думаю, они постараются» — заявил Сафонов.

Он отметил, что в связи с этим возникает два вопроса: есть ли у оппозиционных сил достаточное количество наблюдателей как внутри Молдавии, так и за рубежом, и есть ли у них возможность дать хорошую информационную оценку и освещение выборов.

По мнению депутата, если оппозиция не сможет этого сделать, то у власти останется PAS. Кроме того, Сафонов подчеркнул, что действующие молдавские власти намеренно ограничивают доступ к голосованию гражданам страны, которые проживают на территории России и в Приднестровском регионе.

Подробности смотрите в программе «Известия. Главное» на Пятом канале 27 сентября.

Ранее, 15 сентября, лидер блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор заявил, что президент Молдавии Майя Санду и ее правящая партия усилили репрессии против оппозиции, чтобы запугать ее перед предстоящими выборами в парламент. Он отметил, до выборов, намеченных на 28 сентября, молдавский Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК), находящийся в ведении главы государства, задержал нескольких представителей блока.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 сентября заявил, что значительная часть населения Молдавии, выступающая за добрые отношения с РФ, оказалась лишена права голоса в своей стране.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ