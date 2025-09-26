Реклама
Прямой эфир
Мир
Оппозиционные Санду силы лидируют на выборах в Молдавии
Мир
Трамп примет участие в экстренной встрече высших военных чинов США в Вирджинии
Армия
Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями
Мир
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США
Общество
Сдавшиеся в плен украинские боевики рассказали о тяжелом положении ВСУ в ДНР
Мир
ЦИК Молдавии отчитался о завершении выборов и явке в 52%
Мир
СМИ указали на панику ЕС из-за призыва США самостоятельно решать конфликт на Украине
Мир
Орбан рассказал о помешавшем его ужину с женой звонке от Трампа
Мир
Додон сообщил о нарушениях на выборах в Молдавии
Мир
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
Мир
В ГД сообщили о планах России построить АЭС во Вьетнаме
Мир
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн
Спорт
Бородавко назвал выступившие против допуска РФ до международных турниров страны
Происшествия
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
Спорт
Допинг-проба лыжника Парфенова дала положительный результат
Мир
В США на 102-м году жизни скончался глава церкви мормонов Рассел Нельсон
Происшествия
Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре Белгорода

Жизнь без чуда: умер Тигран Кеосаян

Режиссер и телеведущий находился в коме с января этого года
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Режиссер Тигран Кеосаян перед началом премьеры фильма «Камень» в кинотеатре «Формула Кино Сити». 2012 год
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября в возрасте 59 лет. Об этом сообщила его жена главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Известно, что у Тиграна Кеосаяна было больное сердце, он находился в коме с января этого года. Подробнее о его творческом пути — в галерее «Известий»
На весь экран
Режиссер Тигран Кеосаян. 2007 год
Фото: Спорт-Экспресс/Алексей Иванов
Будущий телеведущий родился в 1966 году в семье режиссера и сценариста Эдмонда Кеосаяна («Неуловимые мстители») и актрисы Лауры Геворкян. На фото: Тигран Кеосаян, 2007 год
На весь экран
Режиссер, телеведущий Тигран Кеосаян на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 2023 год
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Режиссер, телеведущий Тигран Кеосаян на пленарной сессии XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», 2023 год
На весь экран
Режиссер Тигран Кеосаян
Фото: Legion-Media/Usoev Gennady
В начале 1980-х он поступил во ВГИК, где учился вместе с Федором Бондарчуком, Иваном Охлобыстиным и Александром Башировым
На весь экран
Режиссер Тигран Кеосаян во время премьеры своего фильма «Заяц над бездной». 2006 год
Фото: ТАСС/Михаил Фомичев
Режиссер Тигран Кеосаян во время премьеры своего фильма «Заяц над бездной», 2006 год
На весь экран
Режиссер Тигран Кеосаян. 2011 год
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
В 1990-е вместе с братом и Федором Бондарчуком Тигран Кеосаян занимался съемкой рекламных роликов и музыкальных клипов
На весь экран
Режиссер Тигран Кеосаян. 2018 год
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В 1992 году дебютировал в кино с криминальной мелодрамой «Катька и Шиз». В 2000-е также начал активно работать в качестве телеведущего. На фото: режиссер Тигран Кеосаян, 2018 год
На весь экран
Главный редактор международного информационного агентства «Россия сегодня», руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Главный редактор международного информационного агентства «Россия сегодня», руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян
На весь экран
Режиссер Тигран Кеосаян во время премьеры своего фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!» в концертном зале «Зарядье» в Москве. 2018 год
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Среди самых известных его киноработ — «Ландыш серебристый», «Бедная Саша», «Крымский мост. Сделано с любовью!», сериал «Ялта-45». На фото: режиссер Тигран Кеосаян во время премьеры своего фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!» в концертном зале «Зарядье» в Москве. 2018 год
Выделить главное
Вкл
Выкл
Читайте также
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025