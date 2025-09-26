Жизнь без чуда: умер Тигран Кеосаян

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября в возрасте 59 лет. Об этом сообщила его жена главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Известно, что у Тиграна Кеосаяна было больное сердце, он находился в коме с января этого года. Подробнее о его творческом пути — в галерее «Известий»