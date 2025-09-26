Жизнь без чуда: умер Тигран Кеосаян

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября в возрасте 59 лет. Об этом сообщила его жена главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Известно, что у Тиграна Кеосаяна было больное сердце, он находился в коме с января этого года. Подробнее о его творческом пути — в галерее «Известий»
Фото: Спорт-Экспресс/Алексей Иванов
Будущий телеведущий родился в 1966 году в семье режиссера и сценариста Эдмонда Кеосаяна («Неуловимые мстители») и актрисы Лауры Геворкян. На фото: Тигран Кеосаян, 2007 год
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Режиссер, телеведущий Тигран Кеосаян на пленарной сессии XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», 2023 год
Фото: Legion-Media/Usoev Gennady
В начале 1980-х он поступил во ВГИК, где учился вместе с Федором Бондарчуком, Иваном Охлобыстиным и Александром Башировым
Фото: ТАСС/Михаил Фомичев
Режиссер Тигран Кеосаян во время премьеры своего фильма «Заяц над бездной», 2006 год
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
В 1990-е вместе с братом и Федором Бондарчуком Тигран Кеосаян занимался съемкой рекламных роликов и музыкальных клипов
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В 1992 году дебютировал в кино с криминальной мелодрамой «Катька и Шиз». В 2000-е также начал активно работать в качестве телеведущего. На фото: режиссер Тигран Кеосаян, 2018 год
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Главный редактор международного информационного агентства «Россия сегодня», руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Среди самых известных его киноработ — «Ландыш серебристый», «Бедная Саша», «Крымский мост. Сделано с любовью!», сериал «Ялта-45». На фото: режиссер Тигран Кеосаян во время премьеры своего фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!» в концертном зале «Зарядье» в Москве. 2018 год
