Прямой эфир
ПК еще доступно: в России дорожают ноутбуки премиум-класса

В чем причина и на сколько выросли цены на эти устройства
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В России начали дорожать ноутбуки премиум-класса — менее чем за месяц цены на них выросли на 5–6%, к концу года эксперты и участники рынка ожидают увеличение стоимости еще примерно на 10%. Эти устройства занимают сегодня около 20% рынка. Причина — недооцененный ритейлерами спрос, который на фоне валютной волатильности и логистических перебоев только усиливается. В результате наметился дефицит такой электроники. Учитывая тренд на переход к более технологичным и долговечным устройствам, эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен.

На сколько подорожали премиальные ноутбуки

В России наметился дефицит премиальных ноутбуков (как правило, стоимостью от 150 тыс. рублей), что уже привело к росту цен на них, рассказали «Известиям» участники рынка. За неполный сентябрь такие модели подорожали на 5–6%, уточнил один из них. По его словам, к Новому году стоимость может увеличиться еще на 10%.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В начале осени средняя цена игровых ноутбуков превысила 132 тыс. рублей, что на 5–6% выше уровня конца августа, подтвердил другой источник на рынке бытовой техники и электроники. На динамику повлияли курсовые колебания и рост сопутствующих издержек на рынке, утверждает он.

В ноябре–декабре традиционно фиксируется всплеск интереса к премиальным ноутбукам за счет акций и новогодних покупок. При сохраняющемся спросе и ограниченном предложении цены могут вырасти еще на 8–10% к концу года, — прогнозирует собеседник «Известий».

Топ-сигнал: новая квазилуна и смертоносный белок-спаситель
«Известия» подготовили подборку самых интересных новостей науки за неделю

В целом доля моделей стоимостью свыше 80 тыс. рублей снизилась с 21% год назад до 14% в последние недели сентября, продолжает он. При этом именно этот сегмент продолжает формировать более четверти оборота в рублях. Такая динамика указывает на ограниченную доступность премиальных устройств на фоне сохраняющегося спроса, констатирует источник.

Современные топовые и премиальные геймерские ноутбуки отличаются наличием новых видеокарт Nvidia пятого поколения с графикой среднего и выше среднего уровня. Спрос на такие модели превышает предложение, что сказывается на цене. Мы считаем, что ограниченная доступность этого товара сохранится и до периода предновогодних распродаж, а значит, вполне возможно повышение цен на 10%, — полагает руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Ирина Бабина.

наушники
Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova

Впрочем, не все игроки рынка согласны с этой оценкой. По данным «Авито», в III квартале 2025 года на рынке новых ноутбуков в целом сохраняется стабильная ценовая динамика, а некоторые популярные бренды даже подешевели. Так, средняя цена MacBook снизилась на 11% квартал к кварталу, ASUS — на 6%. В то же время у некоторых марок наблюдается незначительное повышение цен: стоимость ноутбуков Lenovo увеличилась на 3%, а MSI и Acer — на 2%, рассказал «Известиям» руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» торговой площадки Павел Комаров.

— Мы действительно наблюдаем повышенный спрос на игровые ноутбуки, он растет и на игровые консоли. Это объясняется в том числе и сезонным фактором — осенью и зимой люди проводят больше времени дома, в том числе и за видеоиграми, — отметил руководитель направления «Электроника» Wildberries & Russ Алексей Зайцев. — При этом на маркетплейсе дефицита товара не наблюдается: представлен широкий ассортимент с разными характеристиками от разных брендов, включая новые для российского рынка бренды из Китая.

В чем причины роста цен

Подорожание в первую очередь обусловлено дорогими кредитами. Если раньше многие покупали премиальную технику в рассрочку или кредит, то теперь такой формат перестал быть выгодным, пояснили в компании Fplus, занимающейся производством электроники. Чтобы стимулировать продажи, ритейлерам самим приходится субсидировать ставки, а эти расходы они также закладывают в цену товара.

На увеличение стоимости будут влиять динамика курсов валют и дорожающая логистика. Минимальная планка здесь может составлять от 10 до 15%, — добавили в компании.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

По словам ее представителя, сейчас дефицит ощущается не как отсутствие товара на полках, а как ограниченный ассортимент моделей с теми или иными характеристиками. Это временная ситуация: к предновогоднему периоду торговые сети уже заказали новые устройства или заказывают сейчас, полагает он.

Кроме того, на увеличение стоимости этой категории ноутбуков влияют ослабление рубля и сложности с логистикой, добавил источник в сегменте онлайн-торговли электроникой.

Провести пересмотр: Минэк ждет уверенных темпов роста экономики с 2027-го
На каком уровне ожидаются курс доллара и инфляция в 2026–2028 годах

Рост цен на премиальные ноутбуки и их дефицит действительно имеют место — их завозят крайне мало, а спрос на них растет — пользователи подстраховываются на фоне роста цен на всё и хотят приобрести в том числе ноутбук, который будет актуальным и технологичным еще несколько лет, подтверждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его подсчетам, сейчас средний срок службы ноутбука в России составляет около девяти лет — три года назад он составлял шесть лет. В настоящее время премиальные ноутбуки занимают около 20% рынка лэптопов, добавил он. За последние пару недель из-за курсовых разниц такие девайсы подорожали на 5–6% и рост продолжится, согласен он. В качестве причин он назвал период сборов в школу и вузы, а также начало делового сезона, считает эксперт.

ноутбук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Повышая цены на ноутбуки и другую технику, продавцы играют на опережение, полагает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

И аналитики инвестбанков, и финансовые чиновники в своих прогнозах солидарны в том, что курсы крупнейших мировых валют будут расти. Соответственно, продавцы уже сейчас закладывают повышение курса, к примеру, доллара в цены. Если такие риски не закладывать, розницу может ожидать дефицит средств на закупки новой техники. Если же прибегать к использованию кредитных инструментов, индексация может быть еще выше, — объяснил он.

Не исключено, что рост остановится, когда появится ясность с более или менее устойчивым валютным курсом в среднесрочной перспективе, заключил эксперт.

Читайте также
