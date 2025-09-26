Реклама
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Лавров и глава индийского МИД обсудили подготовку к грядущему саммиту РФ и Индии
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки
В Кривом Роге в результате стрельбы, предположительно, погиб глава федерации самбо
Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС
Украинские СМИ назвали нежелание Зеленского участвовать в выборах пиар-ходом
Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Силовые структуры РФ сообщили о длительном нахождении боевиков ВСУ в моргах Львова
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Эрдоган заявил о намерении Турции продолжать помощь в урегулировании по Украине
Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США
Находящихся на Мадагаскаре россиян призвали быть осторожными из-за беспорядков
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс
Захарова рассказала о планах киевского режима совершить очередную провокацию
Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

В технопарке «Сколково» состоится День ИИ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
30 сентября на территории технопарка «Сколково» состоится «День ИИ», рассказали в пресс-службе фонда Сколково. В ходе мероприятия продемонстрируют не только новейшие разработки с применением ИИ, но и новаторскую инфраструктуру, обеспечивающую работу передовых роботизированных решений.

Мероприятие соберет свыше 700 участников и экспертов, которые обсудят ключевые вызовы и направления развития искусственного интеллекта в России.

Главным событием станет панельная дискуссия «Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия». В ней примут участие топ-менеджеры крупных корпораций, представляющих различные отрасли — от промышленности до финансового сектора. Они поделятся практикой использования искусственного интеллекта в собственной производственной практике и обсудят факторы, которые определяют скорость внедрения технологий в стране.

Среди экспертов, которые примут участие в деловой программе мероприятия, — профессор, директор Центра искусственного интеллекта Сколковского института науки и технологий Евгений Бурнаев, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI, профессор Центра искусственного интеллекта Сколковского института науки и технологий Иван Оселедец, главный управляющий партнер ВЭБ.РФ Александр Павлов, а также руководители ведущих ИТ-корпораций страны, топ-менеджеры, возглавляющие процессы цифровой трансформации крупнейших компаний.

В ходе форума участники смогут увидеть уникальные разработки с использованием нейросетевых моделей, выполненные в интересах развития стратегических отраслей, а также новейшее инфраструктурное оборудование, способное обеспечивать работу мощных ИТ-систем.

Ученые Центра ИИ Сколтеха, который объединяет свыше 300 исследователей, инженеров и аспирантов, работающих на стыке фундаментальных и прикладных направлений искусственного интеллекта, представят целый ряд своих разработок. В их числе программы, обеспечивающие повышение четкости изображений и автоматического распознавания объектов на спутниковых снимках, локализацию источников и оценку мощности атмосферных выбросов по данным станций мониторинга, прогнозирование погоды, состояния моря и льда для Северного морского пути, оценку риска возникновения лесных пожаров и моделирование их распространения на основе спутниковых и метеоданных, полеты автономных дронов по бортовым датчикам с онлайн-планированием траектории, расчет биологического возраста по биомаркерам, а также ряд других разработок.

Кроме того, в рамках форума компания Fplus презентует вычислительный кластер enterprise уровня, который полностью состоит из оборудования, разработанного и собранного в России.

Группа компаний «Инжиниринг+» продемонстрирует комплекс иммерсионного охлаждения ICE+, предназначенный для размещения и поддержания термостабильных режимов работы высокопроизводительного ИТ-оборудования.

Лаборатория интеллектуальной космической робототехники ISR Lab. продемонстрирует систему ЕСНО для телеуправления манипуляторами для сбора данных о траекториях движения, предназначенную для обучения роботов искусственному интеллекту.

На сегодняшний день Сколково объединяет порядка 700 компаний, основным компонентом продукта которых является ИИ, и порядка 200 разработчиков методов и технологий работы с нейросетями.

