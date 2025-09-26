Эксперт рассказал об опасности звонков со сбросом

Звонки со сбросом направлены на то, чтобы собеседники перезванивали и тратили деньги, процент с каждого звонка получают владельцы незнакомых номеров. Об этом 26 сентября рассказал директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

«Цель таких звонков — сыграть на вашем любопытстве и чувстве беспокойства, чтобы вы сами совершили дорогой звонок и отдали мошенникам свои деньги. Самый надежный способ защиты — игнорировать пропущенные вызовы с незнакомых номеров или завести себе голосового помощника», — отметил специалист, его слова приводит RT.

По его словам, владельцы таких номеров получают процент с каждого звонка. Бедеров также пояснил, что мошенники могут удерживать человека на линии под фоновую музыку или запись, чтобы увеличить сумму.

Кроме того, звонки со сбросом могут использоваться для проверки активности базы телефонных номеров и обхода защитных мер от телефонных мошенников.

Ранее, 16 сентября, сообщалось, что мошенники рассылают поддельные документы или тревожные сообщения, вынуждая граждан срочно звонить им первыми. К типичным примерам таких рассылок относятся — информация о взломе аккаунта, необходимости заменить документы, банковские или сим-карты, оплатить услуги или штраф, требование срочно связаться со специалистом по телефону, причем, как правило, по номеру мобильной связи.

