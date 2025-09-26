Реклама
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Лавров и глава индийского МИД обсудили подготовку к грядущему саммиту РФ и Индии
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки
В Кривом Роге в результате стрельбы, предположительно, погиб глава федерации самбо
Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС
Украинские СМИ назвали нежелание Зеленского участвовать в выборах пиар-ходом
Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Силовые структуры РФ сообщили о длительном нахождении боевиков ВСУ в моргах Львова
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Эрдоган заявил о намерении Турции продолжать помощь в урегулировании по Украине
Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США
Находящихся на Мадагаскаре россиян призвали быть осторожными из-за беспорядков
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс
Захарова рассказала о планах киевского режима совершить очередную провокацию
Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

Эксперт рассказал об опасности звонков со сбросом

Россиян предупредили, чем опасны звонки со сбросом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Звонки со сбросом направлены на то, чтобы собеседники перезванивали и тратили деньги, процент с каждого звонка получают владельцы незнакомых номеров. Об этом 26 сентября рассказал директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

«Цель таких звонков — сыграть на вашем любопытстве и чувстве беспокойства, чтобы вы сами совершили дорогой звонок и отдали мошенникам свои деньги. Самый надежный способ защиты — игнорировать пропущенные вызовы с незнакомых номеров или завести себе голосового помощника», — отметил специалист, его слова приводит RT.

По его словам, владельцы таких номеров получают процент с каждого звонка. Бедеров также пояснил, что мошенники могут удерживать человека на линии под фоновую музыку или запись, чтобы увеличить сумму.

Кроме того, звонки со сбросом могут использоваться для проверки активности базы телефонных номеров и обхода защитных мер от телефонных мошенников.

Не с теми связали: кто продает преступникам анонимные сим-карты
Силовики взялись за снабжающих криминальный мир серыми сим-картами продавцов

Ранее, 16 сентября, сообщалось, что мошенники рассылают поддельные документы или тревожные сообщения, вынуждая граждан срочно звонить им первыми. К типичным примерам таких рассылок относятся — информация о взломе аккаунта, необходимости заменить документы, банковские или сим-карты, оплатить услуги или штраф, требование срочно связаться со специалистом по телефону, причем, как правило, по номеру мобильной связи.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

