Астероид 2025 SU4 прошел вблизи Земли на высоте спутников

Астероид 2025 SU4 диаметром 2 м в среду, 24 сентября, приблизился к Земле на минимальное расстояние и прошел вблизи планеты на высоте 20 тыс. м. Об этом 26 сентября сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Небольшой астероид 2025 SU4 диаметром 2 м пролетел 24 сентября (в среду) совсем близко от планеты, пройдя в 11:30 мск на расстоянии чуть более 20 тыс. км (примерно на высоте расположения спутников GLONASS и GPS)», — написали в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что данный небесный объект не представлял угрозы для Земли и был обнаружен менее чем за 24 часа до сближения.

В пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН 18 сентября сообщили, что занимавший в начале года первое место в списке опасных объектов астероид 2025 FA22 прошел мимо Земли и Луны. Уточнялось, что астероид был обнаружен учеными в марте текущего года.

