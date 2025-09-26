Росстандарт утвердил новый ГОСТ для пива

Росстандарт 26 сентября впервые с 2012 года утвердил новый ГОСТ для пива, который вступит в силу с начала 2027 года.

Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на приказ ведомства, новый стандарт вводит критерии для идентификации пива, что поможет более эффективно выявлять фальсификаты. Теперь не менее 80% сырья для пива должно составлять солод, остальные 20% могут быть несоложеными продуктами, из которых 2% могут быть сахарсодержащие вещества.

Кроме того, новый ГОСТ дает более четкое определение «пиво». Так, пивом будет называться только та продукция, в которой этиловый спирт образуется через брожение пивного сусла из солода, хмеля или хмелепродуктов. Добавление спирта или ароматизаторов в пиво не допускается.

Помимо этого, расширен перечень разрешенных солодов: теперь производители могут использовать ржаной, гречишный, просяной и другие солоды, помимо ячменного и пшеничного.

Уточняется, что разработка нового стандарта началась в 2019 году. Работу по его созданию вел Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности при поддержке Союза российских пивоваров (СРП).

Ранее, 5 сентября, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов рассказал, что в России удалось развить собственное производство пива, поддержка этой отрасли заслуживает внимания со стороны властей. По его словам, в настоящее время большинство производителей пива в РФ контролируются российскими предприятиями или управляются российскими командами, что еще раз доказывает развитие данной отрасли промышленности.

