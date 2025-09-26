Реклама
Названы победители конкурса стартапов «Бизнес Баттл»

Фото: пресс-служба ВТБ
Финал седьмого сезона конкурса стартапов «Бизнес Баттл» прошел 25 сентября в Калининграде. Организатором выступает Русская медиагруппа «Западная пресса», при поддержке ВТБ, правительства Калининградской области и РАНХиГС. Победитель получил 2 млн рублей от ВТБ на развитие бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Главный приз получил Йоханн Воронин с проектом AmberTerm. Обладателем второго места стал Роман Ершов с проектом «Пекарня у дома „Тепло“», он сможет бесплатно пройти обучение по программе МВА в ИБДА РАНХиГС. За третье место ВТБ вручил 600 тыс. рублей Дарье и Марии Титовым, создателям бренда женской одежды MIDITI.

Седьмой сезон «Бизнес Баттла» собрал рекордное количество заявок в Калининграде, отметили организаторы. Представить на конкурс свой проект на любом этапе реализации — от идеи до уже действующего бизнеса − могли все желающие старше 18 лет. Наставники отобрали в свои команды по несколько проектов, которые затем прошли несколько этапов акселерации, пять проектов вышли в финал.

«„Бизнес Баттл“ на протяжении семи лет помогает предпринимателям заявить о себе, привлечь внимание инвесторов и экспертов, превратить идеи в устойчивый бизнес, а финалистам — получить призы на развитие своего дела», — рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников. Он отметил, что конкурс становится точкой притяжения для малого и среднего бизнеса, формирует сильное предпринимательское сообщество и стимулирует экономический рост.

Бортников подчеркнул, что для ВТБ важно не только финансировать проекты, но и давать бизнесу знания и инструменты для масштабирования. Зампред правления банка выразил уверенность, что опыт участников конкурса будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию экономики регионов.

«Калининградская область традиционно является регионом с высокой предпринимательской активностью. Для нас крайне важно создавать условия, при которых бизнес не только выживает, но и растёт, привлекает инвестиции, создаёт рабочие места. Бизнес Баттл стал ключевой площадкой, где предприниматели могут получить практическую поддержку, экспертную оценку и доступ к ресурсам для масштабирования своих идей. Каждый проект, вышедший в финал, — это вклад в развитие экономики региона и в будущее нашей области», — отметил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

