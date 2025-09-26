Белорусская марка Belgee представила новый кроссовер X80

Компания Belgee представила в Белоруссии новый кроссовер X80. Это первая модель марки с продвинутой последовательно-параллельной силовой установкой. Модель представлена в одной комплектации по цене от 89,9 тыс. белорусских рублей (2,5 млн российских в переводе), сообщается на сайте марки.

Belgee X80 оснащен силовой установкой на базе 1,5-литрового мотора, которая развивает 218 л.с. Привод передний. Емкость литий-железо-фосфатной батареи составляет 18,4 кВт·ч. Заявленный расход топлива в смешанном цикле — 6,2 л на 100 км, а запас хода в гибридном режиме достигает 940 км. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,5 с.

Как ранее рассказывал «Известиям» главный технолог завода «Белджи» Сергей Традчик, компания «приложит все усилия, чтобы Belgee X80 появился на российском рынке».

Belgee X80 стал четвертой моделью в линейке марки, в основе автомобилей которой лежит китайская Geely. Сейчас в нее включены кроссоверы X50 (бывший Coolray) и X70 (бывший Atlas Pro), которые в том числе продаются в России, а также Belgee S50, который в РФ известен как Geely Emgrand.

Компания Belgee 18 сентября представила в России обновленную версию кроссовера X70, который вышел на рынок РФ в июле прошлого года. У модели белорусского производства изменен экстерьер, усовершенствована мультимедийная система и оптимизированы комплектации.

