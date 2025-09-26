Боец ММА Иван Емельяненко вышел из колонии по УДО

Российский боец MMA Иван Емельяненко вышел из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО). «Известия» 26 сентября показали кадры его освобождения.

«Если я буду интересен, надо созвониться с промоутерами, с ребятами. Думаю, вернусь на ринг. <...> В колонии есть спортгородок. Каждый день ходил, занимался. Не так, конечно, как хотелось бы. Ну форму более-менее поддерживал», — рассказал Емельяненко.

Он также поделился, что друзья и родственники поддерживали и переживали за него.

В декабре 2024 года Емельяненко приговорили к полутора годам лишения свободы по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Весной 2024 года он вступил в уличный конфликт с человеком, который оскорбил его семью, и несколько раз ударил обидчика по лицу.

10 сентября суд удовлетворил прошение бойца об условно-досрочном освобождении. Адвокат Емельяненко заявил, что после освобождения мужчина намерен вести законопослушный образ жизни.

24 сентября «Известия» узнали, что Емельяненко намерен вернуться к боям после выхода из колонии. Ожидается, что спортсмен выйдет на ринг уже в этом году.

Новость дополняется