Путин предложил обсудить с МИД необходимость участия России в БДИПЧ ОБСЕ

Президент России Владимир Путин обсудит с МИД РФ и парламентом необходимость участия страны в деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Об этом российский лидер сообщил 26 сентября в ходе встречи с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.

«Обязательно и с МИДом посоветуемся, и с депутатами обеих палат. Поговорим, подумаем на эту тему», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Так Путин прокомментировал обеспокоенность Панфиловой по поводу бесполезности работы БДИПЧ в контексте наблюдения за выборами и соблюдения прав журналистов. Председатель ЦИК обратила внимание на отказ БДИПЧ ОБСЕ допустить российских наблюдателей на выборы в Молдавии, несмотря на то что Россия является членом этой организации и отправляла своих наблюдателей для участия.

Кроме того, по словам Памфиловой, организация не защищает прав россиян и не выполняет своих функций, а выводы БДИПЧ часто навязываются внешними силами.

«Мы как члены этой организации и наши наблюдатели как полноправные наблюдатели должны были участвовать в наблюдении на выборах [в Молдавии]. Они не допустили ни одного: полностью отказали всем нашим наблюдателем из России. И БДИПЧ ОБСЕ ничего не сделало. <...> Зачем нам такая организация нужна?» — резюмировала она.

24 сентября МИД РФ выразил протест послу Молдавии из-за отказа в наблюдателях в миссии ОБСЕ. Отмечалось, что данные действия властей Молдавии являются грубым нарушением международных обязательств и несовместимы с демократическими ценностями, о которых заявляет молдавское руководство. А также являются очередным проявлением антироссийского курса.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Кишинева не аккредитовывать российских наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ является политически мотивированным.

