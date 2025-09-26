«Вашингтон» одержал победу над «Филадельфией» в предсезонном матче НХЛ

Клуб «Вашингтон» 25 сентября победил «Филадельфию» в предсезонной игре Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с результатом 5:1.

Победный гол забил российский нападающий Иван Мирошниченко. При этом у «Кэпиталз» дубль оформил Сонни Милано, а по голу забили Коннор Макмайкл и Эндрю Кристалл. Единственный мяч у «Филадельфии» на счету Джейкоба Гоше.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», новый сезон НХЛ начнется 7 октября 2025 года. В первом матче регулярного чемпионата «Вашингтон» встретится с «Бостоном» 9 октября, а «Филадельфия» сыграет с «Флоридой» 10 октября.

Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» 24 сентября одержал победу над ХК «Каролина Харрикейнз». Уточнялось, что встреча прошла в городе Роли и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Флориды».

