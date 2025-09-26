Реклама
Сюжет:

Армия России уничтожила более половины окруженных боевиков ВСУ у Синельниково

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Российские военные уничтожили более половины боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были окружены в лесу у Синельниково Харьковской области. Об этом 26 сентября сообщили в силовых структурах.

«С момента блокирования уничтожено более половины личного состава противника, удерживающего позиции в лесу в окружении», — приводит текст сообщения «РИА Новости».

Уточняется, что в лесу продолжают оставаться в окружении боевики 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й тяжелой механизированной бригады ВСУ.

«Град» стараться: как реактивная артиллерия РФ воюет на покровском направлении
Установки РСЗО работают с постоянных замаскированных позиций

В Министерстве обороны РФ 25 сентября рассказали об уничтожении пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ на территории Херсонской области. В данной операции, как уточнили в ведомстве, были задействованы военнослужащие подразделения БПЛА группировки войск «Днепр». Оператор дрона «Молния-2» с позывным Казак уточнил, что при первом выявлении цели он и его сослуживцы незамедлительно отправляются на ее ликвидацию.

