Российские военные уничтожили более половины боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были окружены в лесу у Синельниково Харьковской области. Об этом 26 сентября сообщили в силовых структурах.

«С момента блокирования уничтожено более половины личного состава противника, удерживающего позиции в лесу в окружении», — приводит текст сообщения «РИА Новости».

Уточняется, что в лесу продолжают оставаться в окружении боевики 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й тяжелой механизированной бригады ВСУ.

В Министерстве обороны РФ 25 сентября рассказали об уничтожении пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ на территории Херсонской области. В данной операции, как уточнили в ведомстве, были задействованы военнослужащие подразделения БПЛА группировки войск «Днепр». Оператор дрона «Молния-2» с позывным Казак уточнил, что при первом выявлении цели он и его сослуживцы незамедлительно отправляются на ее ликвидацию.

