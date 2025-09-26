В Новосибирске в отношении серийного диверсанта завели уголовное дело

УФСБ России возбудила уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины из Москвы по подозрению в поджоге вышки сотовой связи в Новосибирске в ноябре 2024 года. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

«УФСБ России по Новосибирской области совместно с УФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена деятельность жителя Москвы, причастного к совершению ряда диверсий на территории Новосибирска», — приводит текст сообщения «РИА Новости».

В ноябре 2024 года живший в то время в Новосибирске обвиняемый получил предложение в Telegram от анонимного пользователя совершить поджог сотовой вышки. Результат преступного деяния мужчина записал на видео и отправил заказчику.

Сообщается, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»). Обвиняемому грозит от 10 до 20 лет заключения.

Это второе уголовное дело, которое было возбуждено в отношении мужчины. До этого его обвиняли в поджоге двух релейных шкафов на железной дороге в Новосибирске.

«Обвиняемый признал свою вину и сотрудничает со следствием. Управлением проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление и документирование других эпизодов противоправной деятельности фигуранта», — уточнили в ведомстве.

16 сентября Московский областной суд назначил 15 лет и шесть месяцев лишения свободы гражданину РФ Станиславу Кравченко, признанному виновным в совершении диверсии путем поджога трансформаторного оборудования сотовой вышки в Бронницах. По информации УФСБ, в мае 2024 года Кравченко вышел на связь с администратором Telegram-канала, используемого Киевом для координации подрывной деятельности, и выразил готовность за вознаграждение поджечь объект инфраструктуры в Московской области.

