Оппозиционные Санду силы лидируют на выборах в Молдавии
Трамп примет участие в экстренной встрече высших военных чинов США в Вирджинии
Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США
Сдавшиеся в плен украинские боевики рассказали о тяжелом положении ВСУ в ДНР
ЦИК Молдавии отчитался о завершении выборов и явке в 52%
СМИ указали на панику ЕС из-за призыва США самостоятельно решать конфликт на Украине
Орбан рассказал о помешавшем его ужину с женой звонке от Трампа
Додон сообщил о нарушениях на выборах в Молдавии
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
В ГД сообщили о планах России построить АЭС во Вьетнаме
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн
Бородавко назвал выступившие против допуска РФ до международных турниров страны
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
Допинг-проба лыжника Парфенова дала положительный результат
В США на 102-м году жизни скончался глава церкви мормонов Рассел Нельсон
Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре Белгорода

В Новосибирске в отношении серийного диверсанта завели уголовное дело

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
УФСБ России возбудила уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины из Москвы по подозрению в поджоге вышки сотовой связи в Новосибирске в ноябре 2024 года. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

«УФСБ России по Новосибирской области совместно с УФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена деятельность жителя Москвы, причастного к совершению ряда диверсий на территории Новосибирска», — приводит текст сообщения «РИА Новости».

В ноябре 2024 года живший в то время в Новосибирске обвиняемый получил предложение в Telegram от анонимного пользователя совершить поджог сотовой вышки. Результат преступного деяния мужчина записал на видео и отправил заказчику.

Сообщается, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»). Обвиняемому грозит от 10 до 20 лет заключения.

Это второе уголовное дело, которое было возбуждено в отношении мужчины. До этого его обвиняли в поджоге двух релейных шкафов на железной дороге в Новосибирске.

«Обвиняемый признал свою вину и сотрудничает со следствием. Управлением проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление и документирование других эпизодов противоправной деятельности фигуранта», — уточнили в ведомстве.

Вербовка в Сети: российским школьникам предлагают совершать теракты за деньги
​​​​​​​Провокаторы находят их в соцсетях и игровых чатах

16 сентября Московский областной суд назначил 15 лет и шесть месяцев лишения свободы гражданину РФ Станиславу Кравченко, признанному виновным в совершении диверсии путем поджога трансформаторного оборудования сотовой вышки в Бронницах. По информации УФСБ, в мае 2024 года Кравченко вышел на связь с администратором Telegram-канала, используемого Киевом для координации подрывной деятельности, и выразил готовность за вознаграждение поджечь объект инфраструктуры в Московской области.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

