В Тбилиси неизвестные разрисовали краской портреты погибших наемников, которые участвовали в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 25 сентября сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«В Тбилиси кто-то изрисовал портреты погибших боевиков ВСУ, в том числе грузинских легионеров, отправившихся на Украину», — написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что прозападные активисты в регионе выразили крайнее возмущение и потребовали привлечь к ответственности виновных в произошедшем. Они также заявили о намерении провести собственное расследование и «переломать руки» тем, кто ответственен за инцидент. Большинство жителей, однако, не проявили интереса к произошедшему, подчеркнул военный корреспондент.

Пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ 13 августа сообщила, что наемник из Грузии Алеко Элисашвили заочно осужден за участие в украинском конфликте на стороне ВСУ. Уточнялось, что он вступил в состав вооруженного формирования в марте 2022 года.

