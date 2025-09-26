На Афипском НПЗ из-за падения обломков БПЛА произошел пожар

В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел пожар. Об этом 26 сентября сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«Обломки беспилотника упали на одну из установок. <...> Произошло возгорание на площади 30 кв. м, которое уже ликвидировали», — говорится в публикации.

Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал. На месте падения обломков работают специалисты.

Кроме того, в оперштабе добавили, что фрагменты БПЛА упали в Темрюкском районе, пострадавших и повреждений нет.

В Минобороны РФ 25 сентября сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Брянской областями. Над брянским регионом было ликвидировано два БПЛА, а над белгородским — пять.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ