Рогов заявил об ожидающем Зеленского возмездии после его угроз россиянам

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес россиян могут обернуться для него «справедливым возмездием», спастись от которого будет невозможно. Об этом 26 сентября сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Зеленскому еще аукнутся угрозы в адрес россиян. Своими террористическими заявлениями и поступками он накличет на себя справедливое возмездие, и тогда его не спасет никакое бомбоубежище», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 18 сентября, комментируя угрозы Зеленского о нанесении новых ударов по порту Усть-Луга в Ленинградской области, сообщила, что президент Украины и его окружение гордятся своим поступками, от которых страдают мирные жители.

Позднее, 25 сентября, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у Москвы есть оружие, от которого не спасет укрытие.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ