Сюжет:

В ГД внесут законопроект о предоставлении бесплатного горячего питания школьникам

Депутат Гусев: школьникам нужно горячее питание минимум раз в день
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Депутаты Госдумы готовят законопроект о предоставлении бесплатного горячего питания для всех школьников. Это следует из официальных документов, с которыми 26 сентября ознакомились «РИА Новости».

Инициатором закона были глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов и первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев, оба из фракции «Справедливая Россия – За правду».

«Проект федерального закона <...> разработан в целях обеспечения бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях», — сказано в документе.

Уточняется, что источниками финансирования для таких программ станут федеральные, региональные и муниципальные бюджеты, а также иные предусмотренные законом средства. Авторы законопроекта убеждены, что его принятие окажет положительное влияние на здоровье детей, снизив риск развития различных заболеваний.

Кроме того, ожидается формирование у подрастающего поколения культуры здорового питания, повышение их учебной и общей работоспособности, а также стимуляция физического и умственного развития, что является залогом формирования здорового будущего поколения.

«Мы предлагаем гарантировать каждому школьнику горячее питание хотя бы раз в день. Это инвестиция в здоровье и работоспособность детей, а значит — в будущее страны», — подчеркнул Гусев.

Всем будет укором: дети учатся на 16 часов дольше нормы труда для взрослых
Совет по правам человека заявил о слишком высокой нагрузке на учеников средней школы и старшеклассников

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 13 сентября выразил мнение, что российские школьники сталкиваются с чрезмерной нагрузкой, из-за которой у них не остается времени на дополнительные занятия и посещение секций. Уточнялось, что школьники тратят на учебу около 12 часов в день.

