Президент США сообщил о введении с 1 октября тарифов на иностранные большегрузы

Трамп: с 1 октября мы введем пошлины в 25% на иностранные большегрузы
Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
Импорт в США грузовых автомобилей, которые не были произведены в Штатах, начиная с 1 октября 2025 года будет облагаться в Соединенных Штатах пошлинами в размере 25%. Об этом 25 сентября сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Чтобы защитить наших великих производителей тяжелых грузовиков от недобросовестной внешней конкуренции, с 1 октября 2025 года я введу тариф в размере 25% на все «тяжелые (большие) грузовики», произведенные в других частях мира», — говорится в его сообщении, опубликованном в социальной сети Truth Social.

Согласно содержанию публикации, данная мера будет направлена на защиту всех американских производителей грузовиков, в частности таких как Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks. Это, как подчеркнул Трамп, сделает представителей данных компаний более финансово устойчивыми, а также внесет вклад в обеспечение национальной безопасности.

Смена руля: как автогиганты борются с кризисом в отрасли
Работникам предложат альтернативную нагрузку, чтобы сохранить уровень зарплат

Партнер Capital Lab Евгений Шатов 7 августа рассказал «Известиям», что вводимые Трампом пошлины в размере от 15 до 41% могут затронуть ключевые сектора экономики, включая автомобили, электронику, фармацевтику и энергетику. В частности, тарифы окажут пагубное влияние на экспорт автомобилей из Германии и Канады, а также на поставки электроники из Тайваня и Южной Кореи.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

