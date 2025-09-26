Восемь человек погибли при ударе ЦАХАЛ по столице Йемена
Восемь человек погибли в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по столице Йемена, Сане. Об этом 25 сентября сообщил представитель министерства здравоохранения правительства хуситов в Йемене Анис аль-Асбахи.
«Число жертв сионистской агрессии в отношении жилых районов Саны увеличилось до восьми», — написал он в социальной сети Х (бывш. Twitter).
Кроме того, представитель ведомства заявил, что в результате атаки ЦАХАЛ пострадало более 140 человек.
Глава министерства обороны Израиля Исраэль Кац в этот же день сообщил о нанесении ударов по объектам йеменских хуситов в Сане, в результате которых погибли десятки представителей повстанческого движения, а также уничтожены склады с техникой и оружием.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ