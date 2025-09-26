Трамп подписал указ о разрешении смертной казни в Вашингтоне
Американский лидер Дональд Трамп подписал указ об использовании смертной казни в Вашингтоне. Об этом 25 сентября сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди.
Уточняется, что данная мера будет введена на территории округа Колумбия, который не является штатом США.
«Мы добиваемся этого не только в Вашингтоне, но и по всей стране», — сказала Бонди.
По ее словам, они переводят заключенных, которые находились в камерах смертников и чьи приговоры были смягчены экс-президентом США Джо Байденом, в тюрьмы сверхстрогого режима.
На сайте Белого дома 20 января появилось сообщение, что Трамп подписал указ о возвращении смертной казни на федеральном уровне. По его словам, законы, разрешающие смертную казнь, должны соблюдаться и добросовестно применяться.
