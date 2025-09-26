Семьи с детьми поедут на осенние каникулы в Москву и Петербург

Реклама
Лидерами по числу бронирований среди туристов на осенние каникулы стали Ленинградская и Московская области, подсчитали для «Известий» аналитики сервиса «Авито Путешествия».

С вещами на выход: отели хотят обязать подыскивать гостям номера при овербукинге
Законопроект уже на этой неделе должен поступить в Госдуму

Такое путешествие в среднем на двоих взрослых с ребенком с билетами и отелем обойдется в 98 тыс. рублей, уточнили в онлайн-сервисе «Туту».

«Поездка на осенние каникулы в среднем длится четыре ночи. Самыми экономными оказались жители Екатеринбурга — на такое путешествие они тратят около 30 тыс. рублей. Родители из Краснодара готовы выделить 45 тыс. рублей, из Ростова-на-Дону — 57 тыс. рублей, из Москвы — 69 тыс. рублей. Больше всех тратят семьи из Калининграда — около 100 тыс. рублей на троих», — заметил член совета директоров онлайн-сервиса Игорь Сивец.

Кроме того, в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip добавили, что среди популярных российских направлений осени 2025 года — Краснодарский край, Ставрополье, Татарстан, Ярославская область и Карелия. А в числе стран, куда россияне поедут с детьми на предстоящих школьных каникулах: ОАЭ, Китай, Турция и Япония.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Осень надо: семьи с детьми поедут на каникулы в Москву и Петербург

