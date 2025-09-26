Реклама
Нефтяникам подготовили льготный инструмент инвестирования

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В России предложили расширить применение специальных инвестконтрактов (СПИК) в нефтяной отрасли. С такой инициативой на заседании комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума – 2025 выступил зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.

Станкевич отметил, что в условиях санкционного давления, ограничений на поставки в Россию высокотехнологичного оборудования, средств производства, вопрос повышения инвестиционной активности становится приоритетным, он напрямую влияет на национальную экономическую безопасность.

«Сегодня заключение контракта возможно для нефтеперерабатывающей, газоперерабатывающей, нефтегазохимической, угольной и электроэнергетической отраслей. Остаются за скобками вопросы добычи, транспортировки, хранения углеводородов. Также нуждается в обсуждении с регуляторами вопрос актуализации перечня современных технологий, отвечающих критериям наилучших доступных технологий», — отмечает депутат.

Управляющий партнер компании «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева считает, что несмотря на необходимость увеличения инвестиций в добычу, вряд ли именно с такими проектами возможно заключение СПИК.

«Полагаю, что добыча всё же останется за скобками таких проектов. Несмотря на высокую налоговую нагрузку, всё, что сейчас добывается, рентабельно. А вот инфраструктурные проекты, важные для страны, могли бы быть реализованы с применением СПИК. Тут речь может идти как о трубопроводах, так и о строительстве мощностей для стратегического резерва нефти. Несколько лет назад в России изучали этот вопрос. Тогда строительство мощностей по хранению сырья оценивалось в $20 млрд», — отметила она.

По словам доцента Финансового университета при правительстве Валерия Андрианова, создание систем хранения — одна из важнейших задач российского ТЭК. Он считает, что в этой связи необходимы стимулы для создания систем хранения энергоресурсов, включая СПИК, при этом в их создании могут быть заинтересованы как сами компании-производители энергоресурсов, так и трейдеры, осуществляющие торговлю ими на внутреннем и внешнем рынке.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Добычные дела: нефтяникам подготовили льготный инструмент инвестирования

