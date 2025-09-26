Вьетнамский певец Дык Фук пообщался с поклонниками перед отъездом из Москвы
Вьетнамский исполнитель, победитель международного музыкального конкурса «Интервидение» Дык Фук 25 сентября перед своим отъездом из Москвы в холле отеля Radisson Collection пообщался с поклонниками, которые пришли его проводить.
«Спасибо всем, кто пришел сюда, для меня это большая честь и я очень это ценю», — приводит его слова «РИА Новости».
Кроме того, он добавил, что любит РФ и ее столицу, а также отметил, что планирует скоро сюда вернуться. В числе пришедших проводить певца были также студенты из Вьетнама, которые учатся в России.
Финал «Интервидения» прошел в Москве на «Live Арене». От России участие принял SHAMAN с музыкальной композицией Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Культурным послом «Интервидения-2025» был объявлен российский хоккеист, капитан клуба НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин. Ведущими финала конкурса стали исполнитель Алексей Воробьев и заслуженная артистка РФ Аида Гарифуллина.
Победителем конкурса стал певец из Вьетнама Дык Фук. Второе место заняло трио NOMAD из Киргизии. Тройку завершает представительница Катара Дана Аль-Мир.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ