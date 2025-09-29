Коптеры летят над нашей зоной: уголовный мир освоил новые технологии

Сотрудники ФСИН регулярно фиксируют факты доставки запрещенных веществ и предметов на территории исправительных колоний и других объектов ведомства. Еще несколько лет назад «снабжением» в колониях занимались находящиеся на свободе члены преступных группировок. Но сегодня эта сфера криминального бизнеса выделилась в самостоятельную услугу, утверждают источники «Известий» . Как устроена доставка «запрещенки» в тюрьмы и что могут противопоставить курьерам сотрудники ФСИН — в материале «Известий».

Грев на душу

Мобильные телефоны, зарядные устройства, наркотики пытаются забросить с помощью беспилотников на территорию колоний сообщники отбывающих срок преступников. Так, в конце сентября в Приморском крае в СИЗО-2 в Уссурийске была пресечена доставка груза наркотиков — после того как сверток был сброшен с беспилотника, администрация СИЗО-2 в Уссурийске задержала заказчика из числа содержащихся в изоляторе. В другом случае сотрудникам Приморского краевого управления ФСИН удалось поймать управлявшего квадрокоптером курьера, сбросившего «посылку» с мобильниками на территорию лечебно-исправительного учреждения № 47. Подобные случаи, по словам сотрудников ФСИН, наблюдаются всё чаще.

Наркотизация в клетке

Торговцы наркотиками крайне заинтересованы в реализации своего товара в том числе в местах лишения свободы и изыскивает всё новые пути и методы поставки зелья в колонии, считает источник в правоохранительных органах.

— Нам известно о том, что в «сером» сегменте интернета распространяются услуги по доставке мастеркладов на территории конкретных колоний. Отследить такого рода деятельность крайне сложно. Технология доставки таких грузов, как телефоны и наркотики, преступниками хорошо отработана, учитывая теперь и развитие беспилотной авиации, — говорит источник «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

По его словам, на этапе заказа и оплаты запрещенных веществ используется, например, оплата биткоинами через даркнет. А дальнейший трафик дифференцируется.

— Это могут быть «ноги» (так на жаргоне называют коррумпированных сотрудников исправительных учреждений. — Ред.), почтовые отправления или передачи, а также экзотические способы: переброска через стены с помощью стрел из арбалетов, закидывание с помощью коптеров.

«Снаряд» смазывают липким веществом, например, медом или сгущенкой, чтобы при попадании на грунт посылка быстро загрязнилась и смешалась с естественной средой.

— Адресатам известен день и час, когда происходит вброс, — сообщил источник.

Вся наркоторговля на территории колоний контролируется организованной преступностью и проходит с согласия так называемого «смотрящего» за зоной, рассказывает «Известиям» бывший сотрудник московского РУОП Валентин Сановов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Этот же «смотрящий» контролирует расход «общака» на приобретение запрещенных препаратов и оплату курьеров, — говорит Сановов.

По словам экс-оперативника, уже известны случаи, когда представители организованной преступности вынуждали предпринимателей оплачивать покупку наркотиков через теневой сегмент интернета и отследить этап закупки становится практически невозможно. То есть шанс перехватить партию «запрещенки» остается только на этапе ее фактической доставки за решетку.

Заокеанские авиаторы

Широкое распространение заброска наркотиков с воздуха получила в США, Австралии, Канаде. Причем история «тюремной авиации» началась больше 10 лет назад с игрушечных вертолетов, которые активно использовали наркосбытчики.

Фото: Global Look Press/Zakariya Yahya

Во всяком случае, сразу несколько расследований указывают на существование такого рода теневого бизнеса, ориентированного на уголовников. В прошлом году расследование проводилось в Шотландии, где с помощью беспилотников началась активная доставка наркотиков в тюрьмы — кадры с пролетами БПЛА массово начали появляться в Сети, как и видео с фиксацией подбора свертков заключенными. Многие видео сделаны самими заключенными. По данным источников издания The Guardian, мафия нанимает опытных операторов беспилотников для массовых доставок в британские колонии. Похожая ситуация в Австралии и США.

Почти волонтеры

На сегодняшний день функции курьеров-операторов возложены и на «бегунков» из числа волонтеров.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Вызывают озабоченность сообщества, которые позиционируют себя как волонтеры, специализирующиеся на легальной помощи заключенным. Они покупают легальную продукцию, стоят в очередях с передачами у колоний. Такие сообщества, по нашим данным, подконтрольны экстремистским группировкам, криминальным этническим группировкам. Именно в таких сообществах формируются запросы на нелегальные нужды арестантов, — указывает источник.

Ответственность

— За передачу запрещенных режимом колонии вещей и веществ установлена как административная, так и уголовная ответственность, — пояснила юрист Екатерина Краснова. — В соответствии со ст. 19.12 КоАП РФ за незаконную попытку передать запрещенные режимом продукты полагается штраф до 10 тыс. рублей. Если же передать пытаются средства связи, то санкция более суровая — от 25 до 50 тыс. рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По ее словам, если речь идет о попытке передать запрещенные к свободному обороту вещества или медикаменты, то такие действия наказываются в порядке уголовного законодательства.

— Это тяжкие составы, предусматривающие наказание свыше 10 лет колонии, — уточнила Краснова.