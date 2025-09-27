 
Оно будет жить с нами: почему ИИ может разрушать отношения

Пользователи всё чаще используют чат-боты в качестве семейных консультантов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Искусственный интеллект в некоторых случаях может разрушать личные отношения — об этом предупредили эксперты. Пользователи всё чаще используют чат-боты в качестве семейных консультантов, однако слепое следование их советам может обернуться для пары серьезным кризисом. Подробности о том, как нейросети становятся третьей стороной в отношениях, чем это опасно и можно ли безопасно обращаться к ним за советом по поведению с партнером, читайте в материале «Известий»

Почему люди обращаются к нейросетям при проблемах в отношениях

Обращение к искусственному интеллекту (ИИ) за советом при проблемах в отношениях — частный случай решения бытовых конфликтов с помощью нейросетей, говорит в беседе с «Известями» эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский. Такой способ становится всё более популярным на волне доступности и простоты использования новых технологии, а также распространения в СМИ сведений о том, как люди используют нейросети.

Семейная ссора
Фото: Getty Images/fizkes

Такой способ обращения за советом притягателен еще и потому, что ИИ выглядит беспристрастным и объективным: он не обременен чувствами и эмоциями, а людям в стрессовой ситуации хочется видеть рядом кого-то стабильного и имеющего четкий ответ на их вопросы, — рассказывает специалист.

Психолог не всегда может быть таким помощником, его задача — научить клиента справляться самому и максимально избегать указаний и диктовки, как поступить, отмечает Яков Филевский. Психологи кризисных линий центров поддержки в первую очередь должны успокоить звонящего, вернуть его в дееспособное состояние — это также не прямое решение проблемы. На этом фоне ИИ выглядит очень привлекательно, ведь для ответа на любой вопрос ему требуется всего пара секунд.

Девушка в деревянном коттедже загородного комплекса со смартфоном
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

— Нейросети удобны и легки в общении, зачастую бесплатны, доступны 24/7 и обещают конфиденциальность, — дополняет Al-консультант, специалист Аналитического центра кибербезопасности компании «Газинформсервис» Татьяна Буторина. — Чтобы обратиться к живому специалисту, нужно сделать усилия и потратить немало времени, а чтобы пообщаться с нейросетью, достаточно всего лишь набрать свой запрос на смартфоне.

Из-за чего ИИ всегда занимает сторону одного из партнеров

Нейросети способны быть вспомогательным инструментом: предложить способы организации диалога, подсказать техники коммуникации или дать информацию о том, как обычно решаются различные споры в семье, рассказывает клинический психолог и психоаналитический терапевт Клиники доктора Исаева Мария Бодрягина. Однако ИИ не обладает ни эмпатией, ни пониманием психической реальности каждого из партнеров.

— В отличие от психотерапевта нейросеть не слышит бессознательные смыслы и не способствует пониманию внутренних причин конфликта, — говорит собеседница «Известий». — Поэтому она может быть удобным «справочником» или «тренажером», но не полноценным посредником в конфликте.

Мужчина и жензина держатся за руки в парке
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Важно и другое: искусственный интеллект обучен на огромных массивах текстов и ориентируется на то, что слышит «здесь и сейчас». Если один из партнеров активно подгружает ему только свою версию событий, модель будет воспроизводить именно ее, усиливая чувство правоты собеседника, подчеркивает Мария Бодрягина.

В результате возникает своеобразное «эхо», в котором человек слышит лишь подтверждение собственных убеждений. Это не злой умысел технологии, а следствие ее устройства: ИИ не учитывает контекст живых отношений, не распознает эмоциональные нюансы и не задает уточняющих вопросов, которые помогают выйти за пределы собственной позиции, как это сделал бы психотерапевт, отмечает эксперт.

Влюбленные
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Нейросети спроектированы таким образом, чтобы вежливо и с уважением общаться с пользователем, не задавая ему некорректных и слишком личных или неуместных вопросов, — дополняет Татьяна Буторина. — Их задача — создать комфорт и вызвать доверие. Разумеется, с соблюдением этических норм нейросеть будет отзываться и о партнере пользователя, однако отдавая предпочтение самому пользователю. Таковы ее основы.

Как советы нейросетей могут разрушить отношения

Искусственный интеллект обучается на большом объеме информации, причем не только энциклопедической и академической, но и на различных форумах и низкокачественных статьях, говорит в беседе с «Известиями» Яков Филевский. Поэтому ИИ-модели вместо попыток показать все за и против, а затем отдать оператору информацию для размышления могут случайно уйти в сторону, заняв конкретную позицию.

— Однако при открытии нового чата ИИ может и не «вспомнить», что уже наговорил в соседней ветке, и дать иную информацию, — отмечает эксперт. — Более того: в нейросети заложена маркетинговая сверхценность: «Если я не даю клиенту информацию, которую он ожидает, то клиент уходит».

Нейросеть
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Один из самых неприятных рисков в случае консультаций об отношениях с нейросетями — это иллюзия диалога при фактической изоляции, рассказывает Мария Бодрягина. Человек начинает всё больше обсуждать конфликт с ИИ, а не с партнером. Это усиливает дистанцию, закрепляет обиды и лишает пару шанса на подлинное взаимопонимание.

Кроме того, «поддержка» ИИ может укрепить искажения восприятия, превратив временные трудности в непреодолимый разрыв. Семейные проблемы — это проблемы двоих, причем людей, дополняет Татьяна Буторина. Поэтому паре и нужен мостик в виде специалиста, психолога, который увидит и услышит, поймет обе стороны и поможет в преодолении кризиса.

Надувной шарик в форме сердца
Фото: РИА Новости/Мария Девахина

— Чрезмерное доверие некоторых людей разного возраста к советам ИИ уже приводило к печальным случаям, таким как игнорирование суицидальных намерений, доведение до самоубийства и так далее, — подчеркивает специалист.

Как безопасно обращаться к ИИ за советом по отношениям

Искусственный интеллект может быть полезен как вспомогательный инструмент — например, для поиска нейтральных формулировок, чтобы снизить напряжение в письме или сообщении, объясняет Мария Бодрягина. Однако важно помнить, что это лишь черновик, который должен пройти внутреннюю проверку: «Соответствует ли это моим настоящим чувствам и тому, что я хочу сказать партнеру?».

— Безопасно использовать нейросети можно лишь тогда, когда они помогают упорядочить мысли или снизить уровень импульсивности, а не заменяют живой разговор, — говорит собеседница «Известий». — В отношениях ключевыми остаются диалог лицом к лицу и работа с собственными переживаниями, а не перекладывание ответственности на алгоритм.

Прямой эфир