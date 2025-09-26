Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду в Москве в выходные
В выходные, 27 и 28 сентября, москвичей ожидает прохладная и преимущественно пасмурная погода. Более того, в субботу возможны дожди. Об этом 26 сентября «Известиям» сообщили аналитики «Яндекс Погоды».
В субботу, 27 сентября, в течение дня в Москве сохранится пасмурная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный и северо-восточный, с порывами до 7 м/с. Утром температура составит +9 градусов, днем поднимется до +11 градусов, вечером будет около +10 градусов, а ночью опустится до +8 градусов.
«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура днем будет близкой к московской, около +9 градусов, а погодные условия останутся аналогичными столичным», — уточнили синоптики.
В воскресенье, 28 сентября, сохранится прохладная и пасмурная погода, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, с порывами до 9 м/с. Утром температура составит +6 градусов, днем воздух прогреется до +10 градусов, вечером будет около +8 градусов, а ночью — +6 градусов. В Подмосковье температурный фон ожидается на уровне московского, местами на 1–2 градуса ниже.
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Известиями» 22 сентября исключил выпадение снега на территории Москвы и столичного региона в конце рабочей недели с 22 по 28 сентября, невзирая на то, что температура воздуха начнет снижаться в середине недели. Цыганков, однако, не исключил, что при нулевой температуре за городом может выпасть «пара снежинок».
