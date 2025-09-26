Реклама
Мамдани первым в истории Нью-Йорка принял присягу мэра на Коране
Силы ПВО уничтожили 168 украинских БПЛА над территорией РФ
В Курской области повреждены пять домовладений при атаке ВСУ
В войска отправилась финальная за 2025 год партия танков Т-90М «Прорыв»
Захарова обвинила спонсоров терроризма на Украине в атаке на Херсонскую область
В Швейцарии несколько человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте
Аналитик рассказал об инвестиционных предпочтениях в 2026 году
Профессор назвала ключевые достижения в лечении и диагностике рака в 2025 году
В России начался самый «нерабочий» за пять лет месяц
Двухдневный траур объявили в Херсонской области после удара ВСУ по Хорлам
На Кубани произошел пожар на НПЗ после падения обломков БПЛА
Определились пары четвертьфинала молодежного ЧМ по хоккею
При взрыве на горнолыжном курорте в Швейцарии погибли минимум 10 человек
Ким Чен Ын поздравил несущих службу в России военных КНДР с Новым годом
Индия обошла Японию и заняла четвертое место в рейтинге крупнейших экономик мира
Трамп рассказал о желании мира на земле в Новом году
Синоптики спрогнозировали температуру до –12 градусов в Москве 1 января
Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду в Москве в выходные

«Яндекс Погода»: 27 и 28 сентября москвичей ожидает пасмурная погода
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова
В выходные, 27 и 28 сентября, москвичей ожидает прохладная и преимущественно пасмурная погода. Более того, в субботу возможны дожди. Об этом 26 сентября «Известиям» сообщили аналитики «Яндекс Погоды».

В субботу, 27 сентября, в течение дня в Москве сохранится пасмурная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный и северо-восточный, с порывами до 7 м/с. Утром температура составит +9 градусов, днем поднимется до +11 градусов, вечером будет около +10 градусов, а ночью опустится до +8 градусов.

«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура днем будет близкой к московской, около +9 градусов, а погодные условия останутся аналогичными столичным», — уточнили синоптики.

Москву может накрыть снегом уже через две недели: точный прогноз погоды от синоптиков
Жители столичного региона могут увидеть снег уже в начале октября

В воскресенье, 28 сентября, сохранится прохладная и пасмурная погода, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, с порывами до 9 м/с. Утром температура составит +6 градусов, днем воздух прогреется до +10 градусов, вечером будет около +8 градусов, а ночью — +6 градусов. В Подмосковье температурный фон ожидается на уровне московского, местами на 1–2 градуса ниже.

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Известиями» 22 сентября исключил выпадение снега на территории Москвы и столичного региона в конце рабочей недели с 22 по 28 сентября, невзирая на то, что температура воздуха начнет снижаться в середине недели. Цыганков, однако, не исключил, что при нулевой температуре за городом может выпасть «пара снежинок».

