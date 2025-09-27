Реклама
Исследователи выяснили влияние потребляемых продуктов на уровень пестицидов

Исследователь Темкин: еда влияет на уровень пестицидов в организме
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Исследование ученых Environmental Working Group (EWG) показало, что потребление некоторых видов фруктов и овощей может поспособствовать повышению в организме уровня пестицидов. Их связывают с раком, нарушениями репродуктивной функции, гормональными сбоями и нейтротоксичностью у детей. Об этом сообщает журнал Medical Xpress.

Остаточные следы данных химикатов часто обнаруживают в сельскохозяйственной продукции, что вызывает опасения по поводу их воздействия на потребителей.

«Результаты исследования подтверждают, что то, что мы едим, напрямую влияет на уровень пестицидов в нашем организме. Употребление в пищу овощей и фруктов необходимо для здорового питания, но оно также может увеличить воздействие пестицидов», — заявил доктор философии, вице-президент по науке EWG и ведущий автор исследования Алексис Темкин.

У участников исследования, которые потребляли больше фруктов и овощей с высоким содержанием остатков пестицидов (клубника, шпинат, болгарский перец), наблюдался более высокий уровень химикатов в биологических материалах по сравнению с теми, кто ел продукты с низким содержанием пестицидов. По словам Темкина, исследование было основано на предыдущих работах, демонстрирующих, что некоторые фрукты и овощи являются основным путем воздействия пестицидов на миллионы американцев. Особенно вредному воздействию подвержены маленькие дети и беременные женщины.

В рамках анализа ученые EWG объединили данные минсельхоза США о содержании пестицидов в продуктах с 2013 по 2018 год с ответами на вопросы о питании и результатами биомониторинга мочи 1837 участников Национального обследования здоровья и питания (NHANES) за 2015–2016 годы, проведенного Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) — самые актуальные данные по отслеживанию пестицидов.

Любят потяжелее: какие фрукты и овощи нельзя есть каждый день
Эксперты советует учитывать гликемический индекс продуктов

Используя эти данные, ученые создали «шкалу воздействия пестицидов в рационе питания» для оценки воздействия пестицидов на основе потребляемых участниками фруктов и овощей и уровня химикатов в них. Содержание пестицидов в продуктах определялось по частоте и количеству обнаруженных химических веществ. Также специалисты учли концентрацию и токсичность каждого пестицида.

Впоследствии ученые сопоставили результаты с 15 биомаркерами пестицидов в биологических материалах каждого участника для трех основных классов —органофосфаты, пиретроиды и неоникотиноиды. Результаты показали четкую связь между определенными продуктами и уровнями обнаруженных пестицидов в зависимости от рациона и химикатов в продуктах.

В том числе исследование EWG включило в себя ряд важных выводов. Подчеркивается, что рацион имеет значение, поскольку потребление продуктов с высоким содержанием остатков пестицидов сильнее связано с их обнаружением в биологических материалах.

Кроме того, некоторые классы пестицидов требуют более пристального внимания. На текущий момент NHANES отслеживает только часть химикатов в пищевых продуктах в рамках исследования, однако люди также подвергаются воздействию широкого спектра сельскохозяйственных химикатов. Также исследование подтвердило, что люди подвергаются воздействию нескольких пестицидов одновременно. Во фруктах и овощах обнаружили измеримые остатки 178 различных пестицидов, однако только 42 из них соответствовали биомаркерам в анализах.

Ученые также отмечают, что связь между потреблением овощей и фруктов и уровнем пестицидов в организме была очевидна только после исключения из анализа картофеля. Уточняется, что его потребление затрудняло получение результатов исследования, предположительно, из-за того что люди едят его разными способами, — это затрудняет оценку воздействия.

И в пир, и в жир: какие продукты убивают сердце и печень
Врачи объяснили, чем надо питаться, чтобы раньше времени не постареть

В то время как большинство исследований пестицидов фокусируется на профессиональных и бытовых воздействиях, исследование EWG показывает, что повседневный выбор пищи также может стать значительным источником воздействия пестицидов на население. С учетом широкого воздействия пестицидов остаются серьезные вопросы о том, достаточно ли текущие нормы безопасности пестицидов, установленные Агентством по охране окружающей среды (EPA), чтобы защитить здоровье населения.

Несмотря на многолетние анализы, агентство по-прежнему устанавливает ограничения для отдельных пестицидов, не принимая во внимание кумулятивное воздействие от смесей остатков, которые регулярно обнаруживаются в образцах продукции при тестировании минсельхозом США. Предполагается, что их методы оценки воздействия пестицидов на фрукты и овощи могут предоставить регулирующим органам и другим исследователям мощный инструмент для оценки реального влияния и более эффективной защиты уязвимых групп населения.

«Это исследование стало возможным только благодаря надежным федеральным данным, которые подчеркивают, почему сильные органы общественного здравоохранения должны оставаться главным приоритетом для политиков. Тесты на остатки пестицидов и данные биомониторинга CDC представляют собой тот тип важных исследований, который может обеспечить только правительство, — в масштабах, с которыми не может сравниться ни частный сектор, ни академические усилия», — подчеркнул научный аналитик EWG Варун Субраманиам.

Исследователи рекомендуют употреблять в пищу много фруктов и овощей, выращенных и традиционным, и органическим способом. Также доказано, что переход с обычных продуктов на органические, которые нельзя выращивать с использованием конкретных пестицидов, значительно снижает уровень биомаркеров химикатов в организме в течение нескольких дней.

Ранее, 8 августа, врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов сообщил, что потребление овощей и фруктов вне зависимости от времени удобрения растений может оказать влияние на концентрацию в плодах макро- и микроэлементов, способных привести к отравлению. Он порекомендовал не есть плоды в среднем в течение двух недель.

