Реклама
Прямой эфир
Армия
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Общество
Центробанк выявил и внес в базу 1,2 млн дропперов
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Мир
Лихачев заявил о возможном позитивном влиянии Гросси на ООН в качестве генсека
Общество
Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки
Политика
Путин призвал привлекать участников СВО к работе в органах власти
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС
Мир
Лукашенко и Путин согласовали договоренности по газу на ближайшие пять лет
Мир
Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Общество
Экс-футболист «Зенита» Аршавин подал иск об изменении размера алиментов
Общество
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Общество
Лихачев указал на обострение атак ВСУ на ЗАЭС и Энергодар
Мир
Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США
Общество
ФСБ задержала начальника отдела имущества Запорожской области за мошенничество
Мир
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс
Авто
Минпромторг выделит субсидии на зарядки для электрокаров
Мир
Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

Стоматолог отметил риск развития кариеса у детей из-за потребления скрытого сахара

Стоматолог Чжао Цзяци: как скрытый сахар влияет на здоровье зубов детей
0
EN
Фото: ТАСС/Роман Храмовник
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Потребление так называемого скрытого сахара может незаметно разрушать здоровье зубов детей и способствовать возникновению и активному развитию кариеса. Об этом сообщает медиапортал Sohu.

Национальная комиссия здравоохранения Китая подчеркнула необходимость популяризировать здоровый образ жизни с акцентом на активную защиту зубов и научный контроль потребления сахара. Отмечается, что многие родители после похода к стоматологу задаются вопросом о том, почему у их детей развивается кариес. Стоматолог из женской и детской больницы Шуньи Чжао Цзяци связывает это именно с потреблением скрытого сахара.

Ротовая полость является сложной экосистемой, где обитает большое чисто различного вида бактерий, некоторые из которых особенно любят питаться сахаром. Когда дети потребляют сладости и пьют сахаросодержащие напитки, бактерии быстро расщепляют сахар, выделяя большой количество кислоты, которая впоследствии воздействует на эмаль. Согласно публикации, это приводит к разрушению минералов на ее поверхности.

Частое потребление сахара, в свою очередь, создает хроническую кислую среду в полости рта. Это приводит к разъеданию эмали и образованию небольшого отверстия, что свидетельствует о начальном этапе развития кариеса. По словам стоматолога, сахар — это не только такие очевидные сладкие продукты, как конфеты, торты и мороженое. Существуют скрытые сахара, требующие отдельного внимания.

Сладкие напитки, в том числе газировка, соки, чай с сахаром, являются «горячими точками» для жидкого сахара, который покрывает поверхность зубов и причиняет серьезный вред. Такие рафинированные углеводы, как печенье, чипсы и белый хлеб, в ротовой полости быстро распадаются на сахар, который становится пищей для бактерий.

Зуб отдают: россияне используют опасный фальсификат для самопломбирования
У большинства подобных наборов нет документов, подтверждающих безвредность товара

Эффективным способом профилактики кариеса является контроль потребления сахара. В первую очередь, важно уделить внимание снижению частоты его потребления, а не только уменьшить количество. Отмечается, что регулярное поедание сладостей приводит к постоянному воздействию кислоты на зубы. Рекомендуется потреблять сладости после основных приемов пищи и сразу чистить зубы, чтобы сократить количество случаев воздействия кислоты на их поверхность.

Кроме того, Чжао Цзяци призывает быть внимательными к напиткам по скрытым сахаром. Лучшим напитком является вода, а потребление сахаросодержащих жидкостей рекомендуется ограничить. Также необходимо читать этикетки на продуктах, чтобы избежать сахарозы, фруктозы, глюкозы и мальтозного сиропа в составе. В том числе стоматолог призывает отдать предпочтение таким здоровым перекусам, как орехи, сыры и цельные фрукты.

Помимо поддержания контроля сахара важно уделять внимание гигиене полости рта. Отмечается, что необходимо чистить зубы не менее двух раз в день по две минуты. Особенно важно делать это перед сном при пониженном выделении слюны, что затрудняет самоочищение полости и способствует размножению бактерий.

В том числе необходимо использовать зубную пасту со фтором. Чжао Цзяци утверждает, что данный компонент укрепляет эмаль и повышает ее устойчивость к кислотам, а также способствует реминерализации зубов. Стоматолог также назвал важным использование зубной нити, поскольку щетка очищает только 60% поверхности зубов, зачастую оставляя промежутки между ними незаметными. Это может привести к развитию кариеса и заболеваниям десен.

По словам Чжао Цзяци, важны и стоматологические осмотры. Взрослым рекомендуется посещать стоматологическую клинику не менее раза в год, однако детям необходимо проходить осмотр каждые полгода, поскольку у них зубные болезни могут прогрессировать быстрее.

Сами с пломбами: россияне «лечат» зубы дома вместо визитов к дантистам
Наборы для самолечения из интернета грозят развитием инфекций, потерей зубов и поражением костей, предупреждают врачи

Здоровье зубов не является врожденной характеристикой, и его нельзя гарантировать раз и навсегда, Зубы требуют ежедневного ухода, поскольку главной причиной их заболеваний являются плохие пищевые привычки, в частности, избыточное потребление сахара. Чжао Цзяци составил формулу так называемой любви к зубам, которая свидетельствует о том, что снижение и контроль потребления сахара, эффективная чистка и регулярные осмотры в совокупности приводят к здоровым зубам.

Ранее, 22 сентября, врач и медицинский директор сети клиник «МИА.РФ» Максим Лабухин назвал полезными для зубов такие овощи и фрукты, как морковь, яблоки, груши, огурцы и свекла. По его словам, благодаря своей твердой поверхности они помогают очищать зубы от налета и стимулируют кровообращение в деснах. В том числе полезными он назвал зелень, богатую кальцием и фолиевой кислотой, а также ягоды, содержащие витамины и микроэлементы.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025