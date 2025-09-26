Потребление так называемого скрытого сахара может незаметно разрушать здоровье зубов детей и способствовать возникновению и активному развитию кариеса. Об этом сообщает медиапортал Sohu.

Национальная комиссия здравоохранения Китая подчеркнула необходимость популяризировать здоровый образ жизни с акцентом на активную защиту зубов и научный контроль потребления сахара. Отмечается, что многие родители после похода к стоматологу задаются вопросом о том, почему у их детей развивается кариес. Стоматолог из женской и детской больницы Шуньи Чжао Цзяци связывает это именно с потреблением скрытого сахара.

Ротовая полость является сложной экосистемой, где обитает большое чисто различного вида бактерий, некоторые из которых особенно любят питаться сахаром. Когда дети потребляют сладости и пьют сахаросодержащие напитки, бактерии быстро расщепляют сахар, выделяя большой количество кислоты, которая впоследствии воздействует на эмаль. Согласно публикации, это приводит к разрушению минералов на ее поверхности.

Частое потребление сахара, в свою очередь, создает хроническую кислую среду в полости рта. Это приводит к разъеданию эмали и образованию небольшого отверстия, что свидетельствует о начальном этапе развития кариеса. По словам стоматолога, сахар — это не только такие очевидные сладкие продукты, как конфеты, торты и мороженое. Существуют скрытые сахара, требующие отдельного внимания.

Сладкие напитки, в том числе газировка, соки, чай с сахаром, являются «горячими точками» для жидкого сахара, который покрывает поверхность зубов и причиняет серьезный вред. Такие рафинированные углеводы, как печенье, чипсы и белый хлеб, в ротовой полости быстро распадаются на сахар, который становится пищей для бактерий.

Эффективным способом профилактики кариеса является контроль потребления сахара. В первую очередь, важно уделить внимание снижению частоты его потребления, а не только уменьшить количество. Отмечается, что регулярное поедание сладостей приводит к постоянному воздействию кислоты на зубы. Рекомендуется потреблять сладости после основных приемов пищи и сразу чистить зубы, чтобы сократить количество случаев воздействия кислоты на их поверхность.

Кроме того, Чжао Цзяци призывает быть внимательными к напиткам по скрытым сахаром. Лучшим напитком является вода, а потребление сахаросодержащих жидкостей рекомендуется ограничить. Также необходимо читать этикетки на продуктах, чтобы избежать сахарозы, фруктозы, глюкозы и мальтозного сиропа в составе. В том числе стоматолог призывает отдать предпочтение таким здоровым перекусам, как орехи, сыры и цельные фрукты.

Помимо поддержания контроля сахара важно уделять внимание гигиене полости рта. Отмечается, что необходимо чистить зубы не менее двух раз в день по две минуты. Особенно важно делать это перед сном при пониженном выделении слюны, что затрудняет самоочищение полости и способствует размножению бактерий.

В том числе необходимо использовать зубную пасту со фтором. Чжао Цзяци утверждает, что данный компонент укрепляет эмаль и повышает ее устойчивость к кислотам, а также способствует реминерализации зубов. Стоматолог также назвал важным использование зубной нити, поскольку щетка очищает только 60% поверхности зубов, зачастую оставляя промежутки между ними незаметными. Это может привести к развитию кариеса и заболеваниям десен.

По словам Чжао Цзяци, важны и стоматологические осмотры. Взрослым рекомендуется посещать стоматологическую клинику не менее раза в год, однако детям необходимо проходить осмотр каждые полгода, поскольку у них зубные болезни могут прогрессировать быстрее.

Здоровье зубов не является врожденной характеристикой, и его нельзя гарантировать раз и навсегда, Зубы требуют ежедневного ухода, поскольку главной причиной их заболеваний являются плохие пищевые привычки, в частности, избыточное потребление сахара. Чжао Цзяци составил формулу так называемой любви к зубам, которая свидетельствует о том, что снижение и контроль потребления сахара, эффективная чистка и регулярные осмотры в совокупности приводят к здоровым зубам.

Ранее, 22 сентября, врач и медицинский директор сети клиник «МИА.РФ» Максим Лабухин назвал полезными для зубов такие овощи и фрукты, как морковь, яблоки, груши, огурцы и свекла. По его словам, благодаря своей твердой поверхности они помогают очищать зубы от налета и стимулируют кровообращение в деснах. В том числе полезными он назвал зелень, богатую кальцием и фолиевой кислотой, а также ягоды, содержащие витамины и микроэлементы.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ