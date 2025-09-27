70+ Трогательные открытки, прикольные картинки с Днем воспитателя и дошкольного работника

В России 27 сентября отмечается День воспитателя, или День дошкольного работника. Этот день стал особенным для людей, посвятивших свою жизнь работе с детьми, начиная с самого раннего возраста. Традиционно в праздник чествуют воспитателей, педагогов и работников дошкольных учреждений, которые играют ключевую роль в формировании личности ребенка, помогая сделать первые шаги в мир знаний. В 2025 году торжество выпадает на субботу. Специально к этой дате «Известия» подготовили более 70 открыток и поздравлений с Днем воспитателя.

День дошкольного работника появился по инициативе педагогических изданий в 2004 году и официально был утвержден приказом Министерства образования и науки РФ в мае 2016 года, чтобы подчеркнуть важность работы дошкольных педагогов и их вклад в образование будущих поколений. С тех пор праздник стал ежегодно отмечаться по всей России.

Дата 27 сентября выбрана не случайно — в этот день в 1853 году в Санкт-Петербурге открылся первый детский сад в стране. Он был ориентирован не просто на присмотр за детьми, но также на воспитание и подготовку к школе. Первые сады были частными и платными, затем они стали доступны на бесплатной основе для всех детей в возрасте от двух месяцев до восьми лет.

В России День воспитателя отмечается как в учреждениях, так и на уровне государства. Работники сферы дошкольного образования получают поздравления от администрации, коллег и глав регионов. В некоторых городах проходят профессиональные конкурсы, которые подчеркивают талант и мастерство воспитателей.

В детских садах и дошкольных центрах организуют торжественные мероприятия, в которых участвуют как дети, так и родители. Традиционно в праздник проходят концерты, выставки детских работ, музыкальные и театрализованные представления. Дети с радостью вручают своим воспитателям открытки и поделки, полные любви и благодарности.

День воспитателя — это не только праздник для тех, кто непосредственно работает с детьми дошкольного возраста, но и момент, когда мы можем выразить свою признательность всем, кто вносит вклад в развитие и обучение подрастающего поколения.

В этот день стоит поздравить воспитателей, нянечек, музыкальных руководителей, психологов, логопедов, поваров, медработников и других сотрудников дошкольных учреждений, которые ежедневно занимаются важной миссией — уходом за детьми, их воспитанием и обучением.

В праздник каждый может порадовать своего любимого воспитателя теплым словом или небольшим подарком, подчеркивая важность его труда. Сотрудникам дошкольного учреждения можно вручить цветы, благодарственные грамоты от родителей, подарочные сертификаты и другие подарки. Однако стоит учитывать, что по закону стоимость подарка не должна превышать 3 тыс. рублей.

Поздравить воспитателей можно и в соцсетях. В 2022 году Минпросвещения в преддверии Дня воспитателя и Дня учителя (отмечается 1 октября) запустило специальную акцию. К ней может присоединиться любой желающий. Для этого нужно снять короткий ролик или рассказать историю из детства, опубликовав фотографии с любимым педагогом с хештегом #СкажиСпасибоПедагогу.

Самый же простой и популярный способ поздравить воспитателей с их профессиональным праздником — отправить поздравительную открытку. Можно выбрать как обычную, так и анимированную или музыкальную, что сделает поздравление более оригинальным.

Часто на открытках изображают букеты цветов, развивающие игры и игрушки, веселых малышей, а также самих воспитателей с их маленькими подопечными. Открытки сопровождают словами благодарности педагогам за их труд и теплыми пожеланиями. Ниже примеры поздравлений в День дошкольного работника 27 сентября.

Поздравления в прозе

«Дорогие воспитатели! В этот замечательный день, когда мы отмечаем ваш профессиональный праздник, хотим выразить вам искреннюю благодарность за ваш труд. Вы вкладываете душу в каждое занятие, каждый урок, каждую игру с детьми, и именно это делает ваш труд поистине уникальным и важным. Вы не просто обучаете, вы формируете будущее, отражаете в детях лучшие качества, раскрываете их таланты и помогаете стать личностями. Пусть каждый день вашей работы приносит только радость, удовлетворение и тепло детских сердец!»

«Уважаемые воспитатели, с Днем дошкольного работника! Каждый из вас — настоящий художник, рисующий картину жизни маленьких сердец, наполняя ее яркими красками знаний, доброты и любви. Вы становитесь не только наставниками, но и надежными друзьями для детей, которые когда-нибудь оглянувшись назад, с благодарностью вспомнят все ваши уроки и мудрые советы. Ваша работа часто невидима, но без нее невозможно представить гармоничное развитие общества. Желаем вам неисчерпаемого творческого вдохновения, здоровья и тепла в душе!»

«С Днем воспитателя, дорогие педагоги! Вы ежедневно показываете, что мир может быть красивым и дружным. Ваше терпение и забота о каждом ребенке вызывают искреннее восхищение, и благодаря вам наши маленькие учителя познают мир с самой светлой стороны. Вы закладываете основы для будущих успехов, и мы гордимся тем, что у нас есть такие замечательные педагоги. Пусть ваши сердца наполняются радостью от успехов учеников, а в жизни будет множество поводов для счастья!»

«Дорогие воспитатели, с праздником вас! Ваша работа — это не просто профессия, это призвание, требующее любви, терпения и огромного желания делиться знаниями. Вы научили наших детей мечтать, смеяться и верить в себя, а ваши добрые слова и теплые улыбки создают атмосферу, в которой каждый ребенок чувствует себя особенным. В этот замечательный день желаем вам здоровья, счастья и бесконечной энергии для будущих свершений. Пусть каждый миг работы приносит радость, а ваши усилия всегда будут оценены по достоинству!»

«С Днем воспитателя, уважаемые и любимые наши педагоги! Вы присаживаете к новому знанию самых любознательных и добрых учеников, и ваше мастерство в этом деле вдохновляет. Каждый день вы создаете для детей удивительный праздник открытия, радости и творчества. Ваши заботливые сердца и мудрые советы формируют не только умение, но и характер будущих поколений. Мы уверены, что благодаря вашему усилию мир станет лучше!»

«Дорогие воспитатели детского сада! Сердечно поздравляем вас с Днем дошкольного работника! Ваш неоценимый труд по воспитанию детей трудно переоценить, и в вашем арсенале есть волшебные качества, которые превращают обычные дни в яркие и незабываемые моменты. Вы учите детей дружбе, заботе, любви и помогаете найти себя в этом мире. Пусть каждый день вашей жизни приносит счастье и новые достижения, а в ваших сердцах всегда царит тепло!»

«С праздником, дорогие воспитатели! В этот замечательный осенний день мы хотим сказать искренние слова благодарности за ваш труд. Благодаря вашей любви и заботе наши дети растут умными, добрыми и счастливыми. Вы открываете им чудеса окружающего мира, учите находить прекрасное в каждом мгновении жизни. Желаем вам, чтобы ваша работа всегда приносила радость, а ваша жизнь была наполнена счастьем и гармонией!»

«Уважаемые воспитатели, от всей души поздравляем вас с днем дошкольного работника! Вы — настоящие волшебники, превращающие обучение в игру и легкость, открывающие для детей двери в мир знаний и возможностей. Ваш труд требует огромного таланта, и мы благодарны вам за то, что каждый день воспитываете и наставляете наших детей. Пусть ваше сердце всегда будет наполнено радостью, а в жизни будет много ярких моментов, дарящих вдохновение и счастье!»

«Дорогие наши педагоги! Поздравляем вас с Днем воспитателя! Ваша безграничная любовь и терпение — это то, что помогает маленьким деткам уверенно делать первые шаги в мир знаний. Каждый ваш урок — это настоящая находка для юных умов, и мы понимаем, как много тепла и заботы вы вкладываете в свою работу. Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения и поддержки от ваших воспитанников и всех родителей, которых вы касаетесь своим добрым сердцем!»

«С Днем воспитателя, дорогие представители столь важной профессии! Каждый день вы делаете безумно важное дело — воспитываете детей, открываете им мир, показываете путь в жизни. Благодаря вам наши дети становятся душевными и добрыми людьми, умеющими ценить дружбу и общение. Мы искренне благодарны вам за каждую теплую улыбку, каждое доброе слово, которое вы дарите им. Пусть ваша профессиональная деятельность приносит только радость, гармонию и удовлетворение!»

«Поздравляю всех воспитателей нашего детского сада с их профессиональным праздником! Вы играете важную роль в жизни каждого ребенка, помогая им совершать первые шаги в этой жизни, развивать их интеллектуальные и физические способности, формировать моральные качества и культуру. Ваши старания, забота и терпение делают наше будущее светлее и прекраснее. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, профессионального развития и благодарных учеников!»

«С замечательным праздником вас, дорогие воспитатели — с Днем дошкольного работника! Благодарим вас за то, что каждый день вы отдаете частичку своей души нашим детям. Ваша любовь, забота и профессионализм заслуживают огромного уважения. Пусть в вашем сердце всегда будет место для радости, оптимизма и творчества. Желаем вам успехов в работе, здоровья и личного счастья!»

«Уважаемый воспитатель (имя), поздравляю Вас с Днем воспитателя! Ваш труд заслуживает особенной признательности, ведь он требует таланта, сердечности и проницательности. Вы создаете уютную обстановку для малышей, обучаете их важным навыкам счета и письма, поддерживаете в сложные времена. Пусть Ваша жизнь будет полна счастья, любви семьи и уважения коллег. Пусть ваши подопечные вырастут умными, отзывчивыми и преуспевающими людьми!»

«Дорогой воспитатель (имя)! В этот замечательный день хотелось бы выразить вам глубокую благодарность за ваш труд! Вы полностью отдаете себя детям, вкладываете всю душу в их рост и образование. Спасибо за ваше участие, заботу и терпение. Пусть каждый рабочий день будет наполнен радостью и удовлетворением, а дети отблагодарят вас своей любовью и уважением. Желаю вам крепкого здоровья, счастья в семье и профессиональных достижений!»

«Уважаемый завуч (имя)! От всей души поздравляем Вас с Днем воспитателя! Ваш труд невозможно переоценить — вы не только организуете образовательный процесс, но и вкладываете душу в воспитание подрастающего поколения. Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и профессиональных успехов! Пусть каждый день приносит радость от общения с детьми и коллегами, а Ваши усилия всегда вознаграждаются улыбками и достижениями воспитанников!»

«В День воспитателя и всех дошкольных работников мы хотим поздравить заведующую нашего детского сада! Именно Вы являетесь сердцем нашего дошкольного учреждения и делаете всё для того, чтобы наш садик с каждым годом становился всё лучше и красивее. Вы пользуетесь заслуженной любовью и уважением всего коллектива, Вас знают и любят и родители, и малыши. Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости и сил, пусть наш детский сад и далее процветает под Вашим чутким руководством!»

«Дорогие нянечки! От всей души поздравляем вас с Днем воспитателя! Ваш труд невозможно переоценить — вы не только заботитесь о малышах, но и создаёте атмосферу тепла и уюта в детских садах. Спасибо вам за вашу доброту, терпение и заботу. Вы — настоящие волшебницы, которые делают дни наших детей радостными и беззаботными. Пусть ваша работа всегда приносит вам удовлетворение, а дети радуют вас своими улыбками и успехами!»

«С праздником вас, дорогие нянечки! С Днем дошкольного работника! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью и положительными эмоциями, а ваши усилия всегда будут оценены по достоинству. Огромное вам спасибо за путевку в жизнь для наших детей!»

«Поздравляем с праздником нашу любимую няню! Без Вас не было бы так уютно, чисто и тепло. Спасибо вам за заботу и любовь, с которой вы относитесь к детям. Спасибо за вашу светлую и чистую душу и огромное доброе сердце! В День воспитателя желаем вам профессиональных успехов, признания за ваш труд и большого личного счастья!»

«Дорогая нянечка (имя)! От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем воспитателя! В этот особенный день хотим выразить огромную благодарность за вашу заботу, терпение и любовь, которые вы вкладываете в каждого ребенка. Вы не просто работник детского сада, а настоящий ангел-хранитель, который приносит радость и тепло в наши семьи. Благодаря вам наши дети растут уверенными, любознательными и счастливыми. Пусть ваша работа всегда приносит добрые плоды, будет наполнена теплом и радостью детских сердец!»

«Дорогая наша хранительница чистоты и порядка (имя уборщицы)! Хотим выразить вам огромную благодарность за ваш труд и заботу, за наш чистый, уютный детский сад и комфортную атмосферу для наших детей. Ваш труд неоценим, и мы искренне поздравляем вас с Днем дошкольного работника! Пусть каждый ваш день будет радостным и светлым!»

«Поздравляем с Днем дошкольного работника медсестру нашего садика (имя)! Спасибо вам за бесценный труд, за помощь в детских недомоганиях и болезнях. Благодаря вашему чуткому отношению дети не боятся белого халата и уколов. Желаем, чтобы детки редко болели, а в кабинет медсестры заходили только на профилактические осмотры!»

«С праздником, наша любимая медсестра, и спасибо вам за ту медицинскую помощь, которую вы оказываете нашим деткам! Мы очень ценим ваш труд и желаем вам всегда оставаться такой доброй, ласковой и чуткой к здоровью малышей! Пусть каждый ваш рабочий день будет наполнен детскими улыбками и благодарностью маленьких пациентов!»

«Уважаемые музыкальные педагоги! В этот особенный день, когда мы отмечаем День воспитателя, хочу выразить вам искреннюю благодарность за ваш труд и преданность делу. Ваши занятия музыкой не просто развивают детей, но и формируют в них понимание красоты и гармонии. Благодаря вашим усилиям маленькие сердца наполняются мелодиями, которые будут сопровождать их через всю жизнь. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, открытием новых горизонтов и творческими успехами!»

«С Днем воспитателя вас, дорогие музыкальные педагоги! Вы — главные «композиторы» в жизни наших малышей, соединяющие ноты знаний с ритмом музыки, а в ваших чутких руках главные инструменты — открытые детские сердца! Пусть ваши дни будут наполнены радугой мелодий и любовью воспитанников, а дети запоминают новые песни так же быстро, как ветер кружит осенние листья!»

«Дорогие наши музыкальные наставники! В этот радостный день мы поздравляем вас с Днем воспитателя! Вы — те, кто не только учит детей музыке, но и наполняет их мир удивительными звуками, помогая развивать вкус и чувство прекрасного. Пусть ноты счастья всегда звучат в ваших сердцах, а ребята дарят вам свою любовь звонкими аккордами своих улыбок!»

«Поздравляем нашего спортивного инструктора и вдохновителя (имя инструктора по физической культуре) с Днем воспитателя! С большой признательностью хотим выразить вам свои слова благодарности за то, что вы прививаете нашим детям полезные привычки и любовь к спорту. Желаем вам всегда находиться в отличной физической форме, бодрого духа и крепкого здоровья!»

«Уважаемый учитель физкультуры, поздравляем вас с замечательным праздником — Днем дошкольного работника! Спасибо за ваши полезные и увлекательные занятия, благодаря которым наши дети растут сильными и здоровыми. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью и позитивом, а ваши воспитанники всегда радуют своими спортивными достижениями. Счастья вам и благополучия!»

«Уважаемые повара нашего детского сада! В этот особенный праздник, День дошкольного работника, хочу выразить вам глубокую благодарность за вашу безусловную преданность делу. Вы не просто готовите еду, вы создаете атмосферу заботы и комфорта для наших малышей. Ваши вкусные блюда закладывают культуру питания и основу для здоровья. Пусть этот день будет наполнен теплом и признанием за ваш труд, а ваши ароматные пирожки запомнятся как вкус счастливого детства!»

«От всей души поздравляю поваров нашего детского сада с Днем воспитателя! Вы — настоящие творцы, способные превращать обычные продукты в шедевры, а простые обеды в веселые праздники. Ваши заботливые руки создают не только разнообразные блюда, но и моменты счастья, которые надолго остаются в памяти. Пусть ваша работа всегда приносит радость и удовлетворение, а в жизни будет много вкусных событий и приятных сюрпризов!»

«Дорогие наши повара! Поздравляем вас с Днем воспитателя! Благодаря вашим стараниям в нашем детском саду каждый обед превращается в настоящий праздник для маленьких гурманов. Спасибо вам, что в каждое блюдо вы добавляете не только полезные ингредиенты, но и частичку своей любви и заботы. Пусть каждый ваш день будет радостным, теплым и сладким, как приготовленные вами булочки с повидлом!»

Короткие СМС-поздравления

«Дорогие воспитатели! Поздравляем вас с вашим днем! Ваши забота и любовь наполняют сердца наших детей светом и радостью. Спасибо за ваш труд, терпение и умение видеть в каждом ребенке его уникальность!»

«С Днем воспитателя! Вы — волшебники, которые растят мечты и помогают им сбываться. Ваши усилия и любовь к детям создают надежное основание для их будущего. Спасибо за ваше призвание!»

«Дорогие воспитатели детских сердец! Поздравляем вас с замечательным праздником! Ваш талант видеть яркие звезды в детских глазах – это величайший дар. Спасибо за ваше терпение и преданность делу!»

«Уважаемые педагоги! В этот особенный день хотим сказать: вы делаете мир лучше, наполняя его теплом и улыбками. Ваша работа — это не просто профессия, а истинное искусство! С праздником вас, дорогие воспитатели!»

«С Днем воспитателя! Каждый ваш день наполнен улыбками и радостью, и ваши усилия никогда не остаются незамеченными. Пусть в ваших семьях будет столько же счастья, сколько вы дарите детям!»

«Дорогие воспитатели! Ваша профессия — не только работа, но и призвание. Вы — основа будущего, и с каждым днем множите свет и знания. Поздравляем вас с вашим праздником, желаем вдохновения и терпения!»

«С Днем воспитателя и дошкольного работника! Вы сажаете семена мудрости и любви, и они расцветают в каждом ребенке. Пусть ваше сердце всегда будет полным радости и счастья, ведь ваши труды дают плоды!»

«Дорогие волшебники мира детства! Поздравляем вас с Днем воспитателя! Вы — настоящие художники, пишущие картины детских воспоминаний. Пусть ваша жизнь будет такой же яркой и насыщенной, как те моменты, которые вы создаете для малышей!»

«С праздником, дорогие воспитатели! Вы каждый день помогаете детям открывать мир и учите их быть добрыми и отзывчивыми. Пусть ваши старания окупаются многократно, а сердца наполняются радостью и любовью!»

«Уважаемые воспитатели! В этот день мы хотим от всей души поблагодарить вас за тот бесценный вклад, который вы вносите в воспитание детей. Вы сеете надежду, растите счастье и создаете будущее. С вашим праздником!»

«С Днем воспитателя, дорогая нянечка! Спасибо за заботу и тепло! Пусть дети радуют успехами! Счастья и улыбок вам каждый день!»

«Поздравляю с Днем воспитателя нашу няню! Желаю здоровья и счастья в ваш профессиональный праздник! Пусть работа приносит только радость!»

«С Днем воспитателя всех работников нашего детского сада! Спасибо за вашу заботу и любовь к детям! Желаю вам успехов и благополучия!»

«С профессиональным праздником воспитателей садика! Спасибо за ваше большое сердце! Пусть дети вас любят и радуют!»

«Поздравляю с чудесным осенним праздником — Днем воспитателя! Пусть как листья наполняются яркими красками, так и ваши будни полнятся счастливыми моментами, радостью и солнечными улыбками детей!»

«Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения. Пусть работа приносит радость, а дети дарят тепло своих сердец!»

«Дорогие воспитатели! Спасибо за ваш труд, терпение и любовь. Желаем вам счастья, благополучия и множество поводов для улыбок!»

«Пусть детский смех будет наградой за ваш труд. Желаем вам здоровья, сил и большого счастья в жизни!»

«Любимый воспитатель! Мы очень ценим вашу заботу и ласку. Желаем вам счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях!»

«Дорогому воспитателю! Вы — как вторая мама для нас. Спасибо за доброту, игры и вашу бесконечную любовь. Мы вас очень любим!»

«В этот замечательный день хочется сказать спасибо всем воспитателям за их труд и преданность делу. Пусть ваша работа приносит только радость и удовлетворение».

«Поздравляю с Днем воспитателя! Ваша профессия важна и нужна, ведь именно вы помогаете детям открывать мир и познавать его чудеса».

«В День воспитателя хотим пожелать вам неиссякаемой энергии, позитива и счастья. Спасибо за ваше тепло и заботу, которые помогают нашим детям расти и развиваться!»

Поздравления в стихах

«В День работников детсада

Няню мы поздравить рады.

За заботу и любовь

Вы достойны добрых слов.

Пусть воспитанники Ваши

С аппетитом едят кашу,

Выпивают весь компот

И ложатся спать потом.

Чтоб могли Вы успевать

Хоть немного отдыхать.

В радость будет пусть работа.

И хорошего дохода!»

«Вы каждый день среди детей

Терпение ваше безгранично.

У вас для них полно затей,

И учеба дается на отлично!

Спасибо Вам за добрый нрав.

Здоровья вам и лучших благ.

Вы для детей — вторая мама

И человек прекрасный самый.

Пока родители на службе

Вы успеваете, что нужно:

И ободрить, и обучить.

Вас невозможно не любить!»

«Воспитатель — важный статус!

Нам поздравить вас за радость

Вы с детьми всегда добры,

Исключительно мудры.

Вам желаем в этот день

Взращивать больших людей!»

«В садик я ходить люблю —

Ждет там лучший воспитатель.

Крепко-крепко обниму,

От души его поздравлю.

Я желаю вам здоровья,

Улыбок, счастья и любви,

Пусть будет солнечной погода

И сбываются мечты!»

«Наш любимый воспитатель —

Он не даст нам заскучать,

Если кто-то грустным станет,

Позовет скорей играть.

Во дворе построит в пары,

Поведет с собой гулять.

И пойдем по тротуарам

Сил от солнца набирать.

Вам спасибо за детишек,

Их счастливый громкий смех.

В сад они идут вприпрыжку,

Чтоб успеть быстрее всех.

Вас за то благодарим

И поздравить вас спешим!»

«Если нету рядом мамы,

Уберечь от страшной ямы

Нам поможет вмиг спасатель —

Наш любимый воспитатель.

Нам не даст он заскучать,

С ним так весело играть.

Учит петь и танцевать,

Книжки по слогам читать.

Рады мы, что есть у нас

Воспитатель — высший класс.

Счастья, радости, любви,

Пусть все сбываются мечты!»

«Кто детишек очень любит,

Своей лаской приголубит,

Нужный даст всегда совет?

Няня наша — вот ответ!

Вам терпения мы желаем,

С этим днем Вас поздравляем!

Будьте счастливы всегда,

Пусть Вас любит детвора!»

«С Днем воспитателя

и работников дошкольных!

Послушных воспитанников,

родителей довольных.

Пускай уважают

и любят безмерно,

Пусть отпуск ваш

длится полгода примерно!»

«Из профессий всех на свете

Воспитатель — лучшая,

Даши, Машеньки и Пети

Любят вас и слушают.

Пусть все дни из жизни личной,

Будут интересными,

Пусть всё сложится отлично

В жизни и в профессии!»

«Кто нальет в стакан компот,

И положит спать в обед?

Погуляет, поиграет,

Дайте правильный ответ!

Ну, конечно, воспитатель,

Няня, повар, медсестра.

Вас сегодня поздравляет

Вся огромная страна!»

«Для воспитателя терпенье —

Наиважнейший компонент.

И тихий час — одно спасенье,

Ведь отдохнуть минутки нет.

В руках у вас ведь столько судеб,

И сердце так болит за всех.

Пускай наградою нам будет

Улыбки детские и смех!»

«Улыбка ваша, словно лучик,

Приносит радость малышам,

Вы подобрать сумели ключик

К их хрупким, маленьким сердцам.

Благодарим вас за заботу,

Желаем счастья и добра,

Успешной, творческой работы

Еще на многие года!»

«Пожелаем милой няне

Счастья, света, теплоты,

Доброты и обаянья,

Чтобы все сбылись мечты!

Пусть удача ходит рядом,

Не забудет счастье вас.

Пусть улыбки вам в награду

Дарят дети каждый час!»

Открытки и поздравления подготовлены «Известиями» с использованием искусственного интеллекта.