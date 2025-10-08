 
Синоптики предрекли аномальную погоду: какой будет зима 2025-2026

Температура воздуха будет нестабильной
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Начало статьи
Зима 2025–2026 года станет для россиян необычной, предполагают синоптики. Кроме того, холодные месяцы могут принести катаклизмы и другие неприятные последствия. О том, чем запомнятся декабрь 2025-го, январь и февраль 2026-го, а также как погода повлияет на жизнь россиян наступающей зимой, — в материале «Известий».

Температура воздуха этой зимой

Cиноптики делают противоречивые прогнозы о предстоящей зиме. Одни источники сообщают об аномальных холодах, другие же, напротив, указывают на многолетние тенденции к постепенному потеплению.

Зима
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Так, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре МИЦ «Известия» 3 октября заявил, что зима 2026 года окажется холоднее в сравнении с минувшим годом.

По его словам, среднемесячная температура в январе и феврале 2026-го ожидается существенно ниже по сравнению с зимой 2025 года. При этом на текущий момент нельзя предсказать, будет ли грядущая зима ранней или поздней.

Предстоящая зима, по прогнозам синоптиков, будет теплой. Кроме того, следующие зимы также не принесут затяжных холодов в Центральный регион.

Однако климатолог и академик РАН Владимир Клименко считает, что ближайшие сотни лет не будет сильных морозов. По его мнению, в столице температура воздуха в зимние месяцы больше никогда не станет продолжительно опускаться ниже –30 градусов, а в 2025–2026 году москвичей снова ждет аномально теплая зима.

Зима
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Климатолог Алексей Кокорин также полагает, что количество теплых зим возрастет в 2–3 раза. Причина таких изменений — близость России к постоянно нагревающимся океанам: природные катаклизмы ощущаются острее, хотя большая часть страны находится в полярных широтах.

Тем не менее это не значит, что каждая следующая зима обязательно будет теплее предыдущей, рассказала «РИА Новости» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Эксперт отметила, что изменение городского рельефа повлияло на температуру воздуха в Москве и в весенние месяцы. По сравнению с предыдущими 60 годами она также стала выше.

Температура воздуха в декабре этой зимой будет приблизительно на 2 градуса выше климатической нормы, в январе — на 3 градуса, следует из прогноза специалистов. В последний месяц зимы столбик термометра покажет выше на 4 градуса, чем обычно. В европейской части России ожидаются перепады температур от +3 до –15 градусов.

Зима
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отметим, синоптики проекта Severe Weather Europe уточняют, что этой зимой в Тихий океан вернется Ла-Нинья. Это климатическое явление может существенно изменить привычный нам климат в декабре – феврале.

Вильфанд спрогнозировал холодную зиму в 2026 году

Погодные аномалии зимой 2025–2026

Зима во всех регионах России начнется в ноябре, считают синоптики. В середине последнего месяца осени выпадет снег, однако покров установится в начале декабря.

В декабре и январе ожидается количество осадков, схожее с нормой. А в феврале их будет в два раза больше, чем обычно. Причем вероятны сильные снегопады. Специалисты полагают, что выпадет не только снег, но и пойдет дождь, даже ледяной.

Синоптики предвещают частые гололеды, сильные осадки, резкие перепады температур, оттепели. По словам Владимира Клименко, значительная часть осадков выпадет в виде дождя и мокрого снега.

Возможные последствия теплых зим

Теплая зима, которую любят некоторые горожане, — сложное климатическое явление с множеством последствий для природы, экономики, сельского хозяйства и даже человеческого здоровья.

Зима
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Так, без устойчивого периода холодов могут не погибать паразиты, грибки и насекомые-вредители, обычно уничтожаемые морозами. Это ведет к росту их популяции весной и летом.

У растений может сбиться биологический «будильник»: слишком раннее пробуждение к жизни повышает риск вымерзания при возврате морозов.
Весенний сев может быть нарушен из-за неустойчивых погодных условий и дефицита влаги.

Недостаток снежного покрова зимой означает дефицит грунтовых вод летом. При длительном покрове снег удерживает влагу в почве и постепенно насыщает ее при таянии. Во время перепадов температур вода не успевает накапливаться в недрах в достаточном количестве.
Кроме того, снежный покров защищает корни растений от вымерзания.
Терпит убытки из-за отсутствия снега и горнолыжный туризм.

Лыжи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Жители городов ощутят последствия в виде постоянных наледей на дорогах или ледяных дождей из-за частых перепадов температур.

Средние температуры зимой в Москве, Санкт-Петербурге и других городах

В Москве, по данным сервиса World Weather, декабрь обычно сухой и пасмурный. Солнца нет ни в один день месяца, но зато и не холодно — от 0 до –3 градусов днем, ночью температура может опускаться до –6 градусов. В январе становится холоднее, средняя температура днем — около –4 градусов. Осадков мало, на небе облачно. В последний месяц зимы появляется солнце, оно может светить примерно 10 дней. Средняя температура также составляет –4 градуса, но в конце месяца начнет теплеть, в последние дни февраля — до 0 градусов днем. Снег есть, но немного.

Синоптики предрекли аномальную погоду: какой будет зима 2025-2026
Температура воздуха будет нестабильной

В Санкт-Петербурге в первый месяц зимы в среднем солнце появляется шесть дней. В остальной период времени — облачно. В первую неделю декабря днем — от 0 до +1 градуса, дальше холодает. Но температура не опускается ниже –2 градусов в дневное время, ночью — ниже –5 градусов. В январе в Петербурге появляются осадки, снег идет семь дней. Средняя температура днем — примерно –3 градуса, самое низкое значение в дневное время — это –6 градусов. Февраль считается более солнечным и менее снежным, чем январь. Днем температура варьируется от 0 до –4 градусов, ночью — от –4 до –8.

В Новосибирске в декабре холодно, но солнечно. Около половины дней месяца светит солнце. Средняя температура воздуха днем –11 градусов, ночью — около –12 градусов. Снег есть, но его немного. В январе становится холоднее примерно на 2–3 градуса, солнечных дней также около половины. В феврале солнца становится еще больше, а температура снижается на 1–3 градуса, доходя до значений декабря.

Новосибирск
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В Екатеринбурге зимой тоже солнечно и холодно. Средняя температура в декабре составляет –8 градусов днем и –11 ночью. Половину месяца светит солнце, осадков мало. В январе температура может доходить до –13 градусов в дневное время. Солнца становится меньше. В феврале температура поднимается, днем в среднем — около –7 градусов.

В Нижнем Новгороде декабрь пасмурный. Средняя температура — примерно –5 градусов днем, ночью — около –7 градусов. Во второй месяц зимы облачно, температуры днем разнятся: в один день она может достигать –11 градусов, в другой — подниматься до –3. Но средняя температура составляет –7 градусов. В феврале станет теплеть. Если в начале месяца ожидается –6 градусов, то в конце февраля воздух прогреется до –2 градусов днем. В последние даты месяца также ожидается солнце. Снега выпадет за февраль немного.

