И плывет веночек: почему молодежь полюбила Россию

За последние три года российская молодежь значительно изменилась. Патриотизм молодых людей укрепляется с каждым годом, свидетельствуют соцопросы. По данным исследований, 92% россиян гордятся своей страной, и среди молодежи в возрасте 18–24 лет этот показатель также высок. Более того, 71% представителей этой возрастной группы за последний год стали еще сильнее гордиться Россией, отмечая реальные достижения страны в различных сферах. Подробнее — в материале «Известий».

Три года изменений

Политтехнолог Сергей Вепренцев в разговоре с «Известиями» отметил, что главным катализатором роста патриотизма у молодежи стали попытки западных стран ввести культуру отмены России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

— Запреты и ограничения извне стали триггером»для формирования протеста через патриотизм: если что-то пытаются запретить, молодежь часто реагирует обратным желанием подчеркнуть свою национальную идентичность, — рассказал Вепренцев.

По его словам, социальные сети, блоги и Telegram-каналы посвятили патриотизму мощный информационный поток, а вирусные форматы сделали модными не только национальную идентичность, но и поддержку отечественных брендов и ироничное отношение к уходу иностранных компаний.

В результате патриотизм, поделился Вепренцев, перестал быть формальной лояльностью и стал реальной ценностью, основанной на идее созидания и суверенного развития страны. В России началась глубокая внутренняя трансформация. На сегодняшний день, согласно данным ВЦИОМ, уровень патриотизма у молодежи в возрасте от 18 до 24 лет составил 99%, что на 16% больше, чем в 2016 году. Особенно заметен рост гордости среди молодежи до 24 лет, в то время как старшее поколение высказывается более сдержанно. Среди молодежи от 25 до 34 лет этот показатель достиг 92%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Говоря о гордости за свою страну, граждане чаще всего выделяют достижения и богатства страны, рассматривая ее как могущественную державу с сильной армией, обширной территорией и богатым природным потенциалом. Также важными составляющими являются культура, наука, образование и спорт. 92% россиян гордятся Россией, ее историей и культурой. Реальные успехи России в различных сферах подтверждают эти взгляды, и большинство россиян уверены, что оснований для гордости становится всё больше.

Импульс патриотизма

Лектор Российского общества «Знание» Даниил Кочетов добавил, что пробуждение патриотизма у российской молодежи — это не только реакция на внешние вызовы, но и признак серьезного внутреннего сдвига, подкрепленного государственной политикой и цифровизацией. Помимо спецоперации, катализатором стал запуск национального проекта «Молодежь России» в 2024-м, охвативший 20 млн молодых людей через гранты и форумы, а также Стратегия молодежной политики до 2030-го, уверен эксперт.

На сегодняшний день молодежь России составляет более 39 млн. человек, при этом в 2024 году более 10 млн. молодых людей приняли участие в проектах Росмолодежи и «Движения первых», следует из данных эксперта «Росмолодежь. Гранты» Артема Ступака. В 2025 году в рамках конкурса «Движение первых» победителями стали 513 проектов из 79 регионов России, получивших гранты на сумму 1,4 млрд рублей.

— Грантовая поддержка — это реальный шанс для молодых людей не только помочь обществу, но и реализовать инициативы, получить ценный опыт и построить успешную карьеру, — поделился эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Эксперт по управлению корпоративными и стратегическими коммуникациями в госсекторе и бизнесе Мадина Малова отмечает, что она видит не просто всплеск патриотических настроений, а формирование новой, современной прагматичной парадигмы, в рамках которой любить страну означает делать что-то полезное и для себя, и для страны. Причина этому — курс на экономический суверенитет. Молодые специалисты видят, что их компетенции критически важны и высоко ценятся. Свою роль сыграли изменения в культуре, в том числе смещение акцентов на отечественный контент, который стал релевантным, и глобальный запрос на истину.

— Это запрос на суверенитет личности в суверенной стране, где коллективный молодой человек видит себя не «винтиком системы», а личностью и соавтором процесса движения страны к лидерству. Мне кажется, в этом заключается «большая идея» молодежи — непосредственно участвовать и видеть свой вклад в развитие своей страны, которой гордишься, — заявила Малова.

Русский мир в юных головах

Идеи Русского мира сегодня касаются уникальности и разнообразия. Молодежь ищет аутентичность и осмысленность, находя точки опоры в истории своей семьи, культурном коде, природе и наследии страны, считает совладелец сети билингвальных детских садов и школ Discovery Екатерина Маркелова.

Чтобы это стало устойчивой основой идентичности, необходимы системные усилия. Государство должно создать «инфраструктуру возможностей», включая гибкие программы, поддерживающие инициативу снизу: упрощение процедур для молодежных волонтерских и бизнес-проектов, гранты на локальные истории, такие как краеведческие подкасты или стартапы, направленные на возрождение ремесел.

Фото: TASS/Sebastian Kahnert

— Задача государства, общества и нас, как образователей, — помочь молодежи в поиске, предоставив инструменты, платформы и доверие, — отметила Маркелова.

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) несколько лет назад был возрожден институт кураторства, ставший важным инструментом воспитательной работы. В нем участвуют около 160 человек, и каждый куратор работает с несколькими группами студентов, обеспечивая наставничество и поддержку. Особое внимание уделяется патриотическому и гражданскому воспитанию, рассказала проректор по воспитательной работе и молодежной политике Лариса Николаева.

Например, в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне студенты театральной студии ГУАП представили музыкально-театральную постановку «Я помню», которая затронула темы мужества, любви и надежды через захватывающее переплетение театра, музыки и слова.

— В воспитательной работе в нашем университете есть негласное правило: дотянуться до каждого студента. Когда мы включаем их в организацию создания таких проектов, я считаю, это и есть важный момент патриотического воспитания, они полностью вовлечены в процесс и через это познают историю своей страны, — поделилась эксперт.

Также был создан документальный фильм «Навеки восемнадцать», посвященный студентам Ленинградского авиационного института, ушедшим добровольцами на фронт и не вернувшимся. Студенты Медиацентра ГУАП работали на всех этапах, включая организацию съемок, интервью, монтаж и графику.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По мнению Мариам Давыдовой, заместителя декана ОЮФ по НИРС РГУП им. В.М. Лебедева, молодежи необходимо передать не только память, но и смыслы, которые позволят принять идеи Русского мира как цивилизованный код, основанный на справедливости и исторической преемственности.

Будущее патриотической молодежи

Мадина Малова утверждает, что зумеры и альфа — поколения с иммунитетом к манипуляциям, которые ценят естественность и искренность. Поэтому главный риск для патриотических проектов — это формализм и бюрократизация. Активности ради галочки и пустая символика снижают вовлеченность молодежи. Чтобы патриотизм как проект стал стилем жизни, важно создать понятные «лифты роста» для молодежи, от школьных медиацентров до стартапов, и избавиться от ритуалов и показухи. Это поможет преобразовать тренд в устойчивую традицию.

— Нашему направлению работы с молодежью есть куда расти. Задача здесь стоит уже не просто быть, а быть интереснее, не привлекая, а вовлекая молодежь в периметр своей деятельности, — поделилась Малова.

Малова подчеркивает, что для того, чтобы молодежь поверила в патриотизм, система должна быть последовательной и эффективной, а важные проекты — давать конкретный результат, как технологические конкурсы, волонтерские миссии или медиапроекты. Она также считает, что цифровое пространство не вытесняет традиционные институты, а перезагружает их роль. Цифра стала «горизонтальным проводником информации», в то время как семья, школа и вуз обеспечивают «вертикаль доверия».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Лариса Микаллеф, доцент Финансового университета при правительстве РФ, считает, что патриотическое воспитание должно формироваться системно, через образование, культуру, семейные и духовные ценности, а также через личный пример педагогов.

В образовательных программах необходимо акцентировать внимание на достижениях российских соотечественников и значимых исторических событиях, чтобы молодежь гордилась своей страной и осознавала важность ее исторического пути. Учителя должны демонстрировать личный пример любви к Родине, уважения к традициям и стремиться передать эти чувства своим ученикам.

— Патриотизм должен быть не формальностью, а естественным проявлением активной жизненной позиции и личностного роста, — отметила эксперт.

Не менее важную роль играют православное образование и учреждения культуры, такие как музеи, театры и библиотеки, которые помогают сохранять историческую память и развивают чувство сопричастности к национальному наследию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова

Преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Александра Назарова отмечает, что молодежь не воспринимает прямое наставничество и диктовку «правильных» настроений.

— Простые аргументы типа «так надо» с молодежью больше не работают — нужно объяснять значимость инициатив и давать им необходимые инструменты, — заявила эксперт.