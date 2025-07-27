Российский боец ММА Петр Ян одержал победу над американцем Макги в ОАЭ
Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян одержал победу над американцем Маркусом Макги. Бой проходил в рамках турнира UFC Fight Night в Абу-Даби (ОАЭ).
Отмечается, что бой продлился три раунда и завершился единогласной победой россиянина.
«После победы Ян пришел на пресс-конференцию с российским флагом», — сообщил «Спорт-Экспресс».
В настоящий момент у Яна насчитывается 19 побед и пять поражений за всю карьеру в ММА.
Ранее российский боец ММА Муслим Салихов нокаутировал бразильского оппонента Карлоса Леала за 42 секунды. Уточняется, что у Салихова на счету 22 победы и пять поражений в карьере.
