Российский боец ММА Петр Ян одержал победу над американцем Макги в ОАЭ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян одержал победу над американцем Маркусом Макги. Бой проходил в рамках турнира UFC Fight Night в Абу-Даби (ОАЭ).

Отмечается, что бой продлился три раунда и завершился единогласной победой россиянина.

«После победы Ян пришел на пресс-конференцию с российским флагом», — сообщил «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент у Яна насчитывается 19 побед и пять поражений за всю карьеру в ММА.

Первый со второй: как российский боец Анкалаев вошел в историю MMA
Магомед победил Алекса Перейру и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе

Ранее российский боец ММА Муслим Салихов нокаутировал бразильского оппонента Карлоса Леала за 42 секунды. Уточняется, что у Салихова на счету 22 победы и пять поражений в карьере.

