Рубио заявил о намерении США установить уважительные отношения с Китаем

Госсекретарь Белого дома США Марко Рубио заявил, что страна намерена установить уважительные отношения с Китаем. Об этом 26 июля он заявил в эфире Fox News.

«Мы должны уметь взаимодействовать с китайской стороной хотя бы для того, чтобы избежать недоразумений. Поэтому нам необходимо поддерживать с ними отношения. Мы стремимся к уважительным отношениям с ними», — отметил Рубио.

Госсекретарь добавил, что США важно отстаивать свою позицию в вопросах, где есть разногласия.

Ранее, 25 июля, Рубио отверг решение президента Франции Эммануэля Макрона признать государство Палестина независимым и суверенным. Он назвал признание Палестины пощечиной жертвам 7 октября, когда ХАМАС атаковало Израиль.

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