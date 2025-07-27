В аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова. Об этом 27 июля сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Нижний Новгород (Стригино) и Псков. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день ввели временные ограничения на полеты в аэропортах Калуги, Волгограда и Грозного.

26 июля сообщалось о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа и Грозного. Такие меры были приняты в связи с обеспечением безопасности полетов. Позже ограничения были сняты.

Все важные новости — на канале «Известий» в мессенджере МАХ.