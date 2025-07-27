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Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА ВСУ над Смоленской областью

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Фото: РИА Новости
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Смоленской областью. Об этом 27 июля сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«На территории Смоленской области силами ПВО Министерства обороны России сбиты и средствами радиоэлектронной борьбы подавлены шесть украинских беспилотников», — написал он в своем Telegram-канале, до этого оповестив о двух сбитых беспилотниках.

Как сообщил Анохин, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет.

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Ранее в этот день силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над территорией России. Уточняется, что над Ростовской областью были поражены восемь беспилотников, еще по два дрона уничтожены над Брянской областью и Республикой Крым.

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