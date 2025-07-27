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Средние ставки аренды выросли в 1,9 раза с пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Средние ставки аренды однокомнатных квартир в городах-миллионниках России с пандемии и запуска льготной ипотеки выросли в 1,9 раза, рассказали в федеральной компании «Этажи» в воскресенье, 27 июля.

«Начиная с 2020 года рынок аренды жилья в России постоянно находился в состоянии острого дефицита объема предложения, которое приводило к ускоренному росту цен и снижению доступности временного жилья, в итоге в большинстве крупнейших городов России средние ставки аренды однокомнатных квартир за этот период выросли в 1,5–2 раза», — пояснил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

По его словам, дефицит предложения доступного арендного жилья сначала был спровоцирован большим спросом на строящееся жилье, когда россияне продавали имеющуюся у них недвижимость, чтоб купить новое жилье. Затем сокращение объема предложения было вызвано снижением доступности ипотечных кредитов, из-за чего часть россиян откладывала покупку, предпочитая арендовать квартиры.

По подсчетам экспертов федеральной компании «Этажи», с мая 2020 года самый большой рост средних ставок аренды однокомнатных квартир среди российских мегаполисов зафиксирован в Челябинске — в 2,6 раза, Нижнем Новгороде — в 2,4 раза, Омске — в 2,2 раза, Казани и Екатеринбурге — в 2,1 раза, Ростове-на-Дону — в 2 раза, Красноярске, Волгограде, Новосибирске и Перми — в 1,9 раза, Москве — в 1,8 раза.

«Последний год объем предложения на рынке аренды жилья демонстрирует рекордный рост, при этом средние ставки аренды продолжают расти по инерции. Тем не менее, по нашим прогнозам, в пиковый спрос августа-октября в этом году рост средних ставок аренды будет более сдержанным, чем отмечалось последние несколько лет. Основная причина — рост конкуренции между арендодателями», — подытожил Иванов.

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Ранее, 26 июля, в федеральной девелоперской компании «Люди» рассказали «Известиям», что девелоперы в полтора раза чаще во втором полугодии будут продавать квартиры в рассрочку в домах с большим сроком сдачи.

До этого, 17 июля, коммерческий директор ГК DARS Дмитрий Софронов сообщал, что застройщики переориентировались на проекты на финальной стадии строительства и активно внедряют льготные программы, включая специальные условия рассрочки платежа сроком до завершения строительства.

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