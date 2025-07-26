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Бойцы группировки войск «Центр» рассказали об освобождении Новоэкономического

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Военнослужащие 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск «Центр» рассказали «Известиям» об освобождении населенного пункта Новоэкономическое в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Зашли тайно, скрытно. Когда заскочили, воздействия никакого не было, что означает, что мы были не замечены. Максимально близко заскакивали мотоциклами, спешивались. Дальше группы уже двоечками закатывались», — рассказал боец с позывным Шанс в беседе с корреспондентом «Известий» Александром Сафиулиным.

По его словам, среди противников попадались бойцы с иностранными шевронами. Он уточнил, что основное сопротивление оказывали именно эти наемники, в то время как украинские военные чаще оставляли позиции и отступали.

Боец отметил, что российская авиация активно поддерживала наступление. Он пояснил, что при приближении авиации был слышен характерный звук и бойцы инстинктивно пригибались. По его словам, авиаудары были результативными и в дни после работы авиации значительно снижалась активность вражеских дронов.

Помощник гранатометчика Асылбек Шуенбеков рассказал, что затяжные стрелковые бои практически не происходят, поскольку, по его словам, противник старается их избегать и сразу откатывается назад. Шуенбеков добавил, что после зачистки населенного пункта подразделения быстро перезаряжаются и продолжают движение, координируясь по радиосвязи и получая команды от операторов беспилотника.

Кроме того, командир взвода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Михаил Маликов отметил широкое применение противником беспилотников.

«Инженеры их делают на дистанционный подрыв. Подлетаем к дрону, нажимаем кнопку — происходит детонация и, соответственно, падает дрон», — уточнил он.

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24 июля Вооруженные силы России освободили поселки Новоэкономическое и Зверево. Отмечалось, что пункты были освобождены группировкой войск «Центр» на красноармейском направлении. По данным Минобороны, наступательная операция штурмовых подразделений проводилась при поддержке расчетов артиллерии и ударных FPV-дронов, которые выбили противника с укрепленных позиций, зачистив территорию поселка.

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